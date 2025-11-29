درگیری خونین در روستایی در اربیل؛ چند کشته و زخمی در تنش میان مردم و نیروهای امنیتی

به گزارش کردپرس، منابع محلی از وقوع درگیری شدید میان اهالی معترض گوندی لاجان در نزدیکی ناحیه گویر با نیروهای امنیتی اقلیم کردستان خبر میدهند؛ رویدادی که بر اساس اطلاعات تأییدشده، تاکنون دستکم یک کشته و چندین زخمی برجای گذاشته است.
بر اساس گزارشهای اولیه، این درگیریها پس از چند روز تجمع و اعتراض اهالی علیه فعالیتهای پالایشگاه لاناز و نحوه رفتار نیروهای امنیتی رخ داده است. یکی از شرکتکنندگان در این اعتراضات در گفتوگو با «خندان» اعلام کرده که «پس از بازداشت یکی از اهالی، همگی برای آزادی او به محل استقرار نیروهای امنیتی رفتیم اما پاسخی ندادند و در نهایت درگیری رخ داد». این منبع همچنین میگوید: «یکی از اعضای نیروهای امنیتی تیراندازی کرد که باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن پنج نفر دیگر شد؛ حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است.»
جزئیات بیشتر درباره وضعیت میدانی
طبق اطلاعات رسیده، تنش اصلی امروز در نزدیکی پالایشگاه لاناز به وقوع پیوسته است. منابع میگویند پاسداران پالایشگاه اقدام به تیراندازی کردهاند و گروهی از معترضان نیز سلاح بهکار برده و پاسخ دادهاند که همین مسئله سطح خشونت را افزایش داده است.
اهالی چندین روستای منطقه از روز ۲۷ ماه جاری تاکنون اعتراضات گستردهای برگزار کردهاند. این ساکنان خواستار تعطیلی پالایشگاههای غیرقانونی یا سپردن آنها به افراد بومی روستا هستند. به گفته منابع محلی، ناحیه گویر در مرکز ارتباطی سه استان (اربیل، موصل و مخمور) واقع شده و این منطقه از حساسیت بالایی برخوردار است.
رسانه «کوردسات» به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده است که درگیری امروز میان بخشی از نیروهای لشکر گولان وابسته به فرماندهی منصور بارزانی با اهالی روستای لاجان آغاز شده است.
گزارشها حاکی است که حزب دمکرات کردستان پیش از انتخابات عراق به اهالی وعده داده بود که ۱۲۰ تانکر سوخت برای آنان خریداری و پس از انتخابات در شرکت لاناز ثبت و واگذار شود؛ اما این وعده عملی نشده و به یکی از عوامل تنش تبدیل شده است.
تلاش برای آتشبس و مذاکره
بهگفته همین منبع، تاکنون توافق اولیهای برای توقف درگیری بهدست آمده و قرار است مدیر امنیت اربیل به دیدار بزرگان عشیره هرکی برود.
منبع آگاه به «کوردسات» گفته است:
درخواست اول عشیره هرکی: آزادی کسانی که هفته گذشته بازداشت شدهاند.
درخواست دوم: پایبندی به وعدههای دادهشده درباره تانکرهای سوخت و اجرای تعهدات شرکت لاناز.
آخرین آمار تلفات
بر پایه گفتههای افراد مسن عشیره هرکی،
تعداد زخمیها بین ۱۲ تا ۱۳ نفر گزارش شده
و آمار کشتهشدگان به بیش از سه نفر رسیده است.
اهالی روستا اعلام کردهاند که تا زمان تحقق مطالباتشان، مسیر جاده اربیل – گویر را باز نخواهند کرد. همچنین بزرگ روستا نیز جلسهای با نمایندگان شرکت لاناز برگزار کرده است.
