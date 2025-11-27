به گزارش کردپرس، جاشوا هَریس، کاردار سفارت آمریکا، در تماس تلفنی با مسرور بارزانی ـ رئیس دولت اقلیم کردستان ـ اعلام کرد: آمریکا با شدیدترین لحن، حمله به میدان گازی کورمور را محکوم می‌کند و بر ادامه حمایت خود از اقلیم کردستان تأکید دارد.

کاردار سفارت آمریکا گفت: باید تلاش شود تا اقلیم کردستان نیز امکانات و نیازمندی‌های دفاعی خود را برای مقابله با این‌گونه حملات تقویت و تأمین کند.

او اضافه کرد: افرادی که پشت این حمله تروریستی قرار دارند باید شناسایی شده و به‌طور شفاف در برابر قانون قرار بگیرند.