به گزارش کردپرس، جاشوا هَریس، کاردار سفارت آمریکا، در تماس تلفنی با مسرور بارزانی ـ رئیس دولت اقلیم کردستان ـ اعلام کرد: آمریکا با شدیدترین لحن، حمله به میدان گازی کورمور را محکوم میکند و بر ادامه حمایت خود از اقلیم کردستان تأکید دارد.
کاردار سفارت آمریکا گفت: باید تلاش شود تا اقلیم کردستان نیز امکانات و نیازمندیهای دفاعی خود را برای مقابله با اینگونه حملات تقویت و تأمین کند.
او اضافه کرد: افرادی که پشت این حمله تروریستی قرار دارند باید شناسایی شده و بهطور شفاف در برابر قانون قرار بگیرند.
نظر شما