بافل طالبانی: پاسخ ما به حمله به کورمور، قاطع و شدید خواهد بود

به گزارش کردپرس، بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق گفت، پاسخ ما به حمله به میدان گازی کورمور در استان سلیمانیه، «قاطع و شدید» خواهد بود.

طالبانی در بیانیه‌ای اعلام کرد، حمله تروریستی به میدان گازی کورمور، اقدامی غیرقابل قبول است و ما به شدت آن را محکوم می‌کنیم.

وی افزود، هدف از این حمله، آسیب رساندن به معیشت شهروندان ما در اقلیم کردستان و کل عراق و از بین بردن ثبات در کشور ما است.

طالبانی گفت، پاسخ ما به این حمله، قاطع و شدید خواهد بود و ما همه تدابیر لازم را برای محافظت از جان شهروندانمان اتخاذ خواهیم کرد.

وی تاکید کرد، سلاح باید فقط در دست دولت باشد و شبه‌نظامیانی که خارج از حاکمیت قانون عمل می‌کنند باید منحل یا نابود شوند.