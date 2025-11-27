به گزارش کردپرس، عزیز احمد، معاون دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان، اعلام کرد: «تروریست‌هایی که از دولت فدرال عراق حقوق دریافت می‌کنند، به میدان گازی کورمور حمله کردند و این موضوع باعث قطع برق در بسیاری از مناطق اقلیم کردستان شد.»

او افزود که ارسال برق به سایر مناطق عراق نیز متوقف شده است؛ برقی که حدود ۱۰ درصد از کل تولید انرژی را تشکیل می‌دهد.

عزیز احمد در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «آیا باید چند حملهٔ دیگر تکرار شود تا ایالات متحده آمریکا اجازه دهد اقلیم کردستان برای حفاظت از آسمان و زیرساخت‌های حیاتی خود، تجهیزات ضدپهپاد خریداری کند؟ دولت عراق هیچ اهمیتی به این موضوع نمی‌دهد.»

