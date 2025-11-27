۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۲

معاون دفتر مسرور بارزانی: تروریست‌هایی که از دولت عراق حقوق می‌گیرند به کورمور حمله کردند

معاون دفتر مسرور بارزانی: تروریست‌هایی که از دولت عراق حقوق می‌گیرند به کورمور حمله کردند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- پس از حمله اخیر به میدان گازی کورمور، عزیز احمد معاون دفتر نخست وزیر اقلیم با انتقاد از عملکرد بغداد و واشنگتن اعلام کرد که عاملان حمله از دولت عراق حقوق می‌گیرند و تأکید کرد که اقلیم کردستان برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی به سامانه‌های ضدپهپاد نیاز فوری دارد.

به گزارش کردپرس، عزیز احمد، معاون دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان، اعلام کرد: «تروریست‌هایی که از دولت فدرال عراق حقوق دریافت می‌کنند، به میدان گازی کورمور حمله کردند و این موضوع باعث قطع برق در بسیاری از مناطق اقلیم کردستان شد.»

او افزود که ارسال برق به سایر مناطق عراق نیز متوقف شده است؛ برقی که حدود ۱۰ درصد از کل تولید انرژی را تشکیل می‌دهد.

عزیز احمد در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «آیا باید چند حملهٔ دیگر تکرار شود تا ایالات متحده آمریکا اجازه دهد اقلیم کردستان برای حفاظت از آسمان و زیرساخت‌های حیاتی خود، تجهیزات ضدپهپاد خریداری کند؟ دولت عراق هیچ اهمیتی به این موضوع نمی‌دهد.»
 

