۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۳

نچیروان بارزانی: حمله به کورمور تهدیدی مستقیم علیه ثبات اقتصادی عراق و اقلیم است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، حمله تروریستی شامگاه گذشته به میدان گازی کورمور را تهدیدی مستقیم علیه زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی عراق و اقلیم، و اقدامی خطرناک علیه امنیت و ثبات کشور دانست.

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، اعلام کرد که حمله تروریستی انجام‌شده در شامگاه گذشته علیه تأسیسات میدان گازی کورمور را به‌شدت محکوم می‌کند. او این حمله را اقدامی علیه زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی عراق و اقلیم کردستان و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات کشور توصیف کرد.

نچیروان بارزانی در بیانیه‌ای تأکید کرده است که دولت فدرال عراق و نهادهای امنیتی ذی‌ربط وظیفه و مسئولیت دارند در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات جدی و مؤثر برای پیگیری، بازداشت و مجازات عاملان این جنایت انجام دهند و از تکرار چنین حملاتی جلوگیری کنند.

