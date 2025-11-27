نچیروان بارزانی: حمله به کورمور تهدیدی مستقیم علیه ثبات اقتصادی عراق و اقلیم است

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، اعلام کرد که حمله تروریستی انجامشده در شامگاه گذشته علیه تأسیسات میدان گازی کورمور را بهشدت محکوم میکند. او این حمله را اقدامی علیه زیرساختهای اقتصادی و خدمات عمومی عراق و اقلیم کردستان و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات کشور توصیف کرد.
نچیروان بارزانی در بیانیهای تأکید کرده است که دولت فدرال عراق و نهادهای امنیتی ذیربط وظیفه و مسئولیت دارند در سریعترین زمان ممکن اقدامات جدی و مؤثر برای پیگیری، بازداشت و مجازات عاملان این جنایت انجام دهند و از تکرار چنین حملاتی جلوگیری کنند.
نظر شما