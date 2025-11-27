دانا گاز: میدان کورمور هدف حمله موشکی قرار گرفتە است

به گزارش کردپرس، دانا گاز اعلام کرد که فرایند تولید برای مهار آتش متوقف شده و این شرکت در تماس مداوم با مقامات محلی برای بررسی ابعاد حادثه است.
متن کامل اطلاعیه:
شرکت دانا گاز (PJSC) به بازار اطلاع میدهد که یکی از مخازن میدان کورمور در اقلیم کردستان عراق هدف موشک قرار گرفته است.
هیچگونه خسارت جانی به کارکنان وارد نشده است. روند تولید بهمنظور خاموشکردن آتش و انجام ارزیابیهای لازم متوقف شده است.
شرکت همچنین اعلام کرد که همچنان در هماهنگی کامل با مقامات محلی قرار دارد و اطلاعات و بهروزرسانیهای بیشتر را در زمان مناسب منتشر خواهد کرد.
