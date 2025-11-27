به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، در پیامی اعلام کرد: «از شرکای آمریکایی و بینالمللی میخواهم تجهیزات و سامانههای دفاعی لازم را برای حفاظت از تأسیسات حیاتی انرژی اقلیم کردستان تأمین کنند و همچنین از اقدامات جدی ما برای جلوگیری از تکرار این حملات علیه مردم کردستان و دستاوردهایمان حمایت کنند.»
او در واکنش به حملهٔ دیشب به میدان گازی کورمور افزود: «به شدیدترین شکل ممکن حملهٔ تروریستی امشب به میدان گازی کورمور را محکوم میکنم و از دولت فدرال عراق میخواهم عاملان این جنایت را شناسایی کرده و به دستگاه قضایی تحویل دهد.»
بارزانی تأکید کرد: «کسی که پشت این حملات باشد نباید اجازه پیدا کند این جنایات را تکرار کند و مانند گذشته با وثیقه یا بهراحتی آزاد شود.»
نظر شما