فرماندهی عملیات مشترک عراق: عاملان حمله به میدان گازی کورمور مجازات خواهند شد

به گزارش کرد پرس، فرماندهی عملیات مشترک عراق امروز پنجشنبه تأکید کرد طرف‌هایی که در پشت پرده حملات به میدان گازی کورمور در استان سلیمانیه قرار دارند، به سزای عادلانه اعمال خود خواهند رسید.

بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی عراق (واع)، فرماندهی عملیات مشترک در بیانیه‌ای اعلام کرد: در ساعت 23:30 دیشب، میدان کورمور در استان سلیمانیه هدف حمله‌ای بزدلانه قرار گرفت که منجر به آتش‌گرفتن یکی از مخازن اصلی این میدان مهم گازی شد، بدون آن که تلفات جانی در پی داشته باشد. این اقدام تهدیدی مستقیم علیه منافع مردم عراق و اقدامی تروریستی و بسیار خطرناک است که با هدف مختل‌ کردن و به ‌تأخیرانداختن تلاش‌ها برای تثبیت امنیت و اقتصاد کشور صورت گرفته است.

این بیانیه می‌افزاید، این حمله آثار و پیامدهای منفی بر شبکه برق، به‌ ویژه در استان‌های اربیل و سلیمانیه به دنبال داشته و به منابع کشور و منابع انرژی آسیب رسانده است

فرماندهی عملیات مشترک خاطرنشان کرد، طرف‌هایی که پشت پرده این حملات قرار دارند، به مجازات عادلانه خود خواهند رسید و تدابیر قانونی قاطع علیه افراد دخیل در این اقدام بزدلانه و خائنانه اتخاذ خواهد شد.

شایان ذکر است میدان گازی کورمور در استان سلیمانیه عراق شب گذشته هدف حمله پهپادی قرار گرفت و موجب آتش سوزی در این میدان و توقف جریان گاز به نیروگاه‌های تولید برق شد.