به گزارش کردپرس، مسعود حیدر، مشاور مسعود بارزانی و عضو ارشد حزب دمکرات کردستان، در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که توافق نهایی برای واگذاری پست ریاست‌جمهوری عراق به حزب دمکرات کردستان حاصل شده است.

او گفت روابط میان مسعود بارزانی و نوری مالکی «بسیار مستحکم» بوده و تماس‌ها و همکاری‌های دوجانبه به‌طور مداوم ادامه دارد. به گفته حیدر، مالکی «رهبر و شخصیت سیاسی‌ای است که سخنان او محل اعتماد است».

وی همچنین قاضی فائق زیدان را «ضامن سلامت دولت عراق و پناهگاه مظلومان» توصیف کرد و افزود: ایاد علاوی و شابندر برای روشن‌شدن خطایی که پیش از عید باعث پرداخت‌نشدن حقوق کارکنان اقلیم شده بود، به اربیل سفر کرده‌اند.

مسعود حیدر با وجود انتقاد به قانون انتخابات، تأکید کرد که حزب دمکرات برای حفظ ثبات عراق در انتخابات مشارکت کرده است. او گفت توافق‌هایی درباره تصویب قانون دادگاه فدرال و تشکیل مجلس فدرالی به دست آمده و افزود: مسرور بارزانی و نچیروان بارزانی در سمت‌های خود در اقلیم باقی خواهند ماند.

به گفته او، در روند مذاکرات تشکیل دولت اقلیم «به یک راه‌حل دور» رسیده اند اما اتحادیه میهنی تلاش دارد این روند را به تأخیر بیندازد.