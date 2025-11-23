به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی، روز یکشنبه، ۲ آذر ۱۴۰۴ (۲۳ نوامبر ۲۰۲۵)، در صلاح‌الدین (پیرمام)، میزبان «احمد حسن احمد سلیمان شحی»، سرکنسول جدید امارات متحده عربی در اربیل بود.

در این نشست دیپلماتیک، سرکنسول امارات ضمن ابلاغ سلام‌های گرم رهبری کشورش، برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات اخیر را به مسعود بارزانی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که نتایج این فرآیند سیاسی به ثبات و پیشرفت بیشتر عراق و منطقه منجر شود.

نماینده دیپلماتیک ابوظبی با ستایش از روند توسعه و شکوفایی در اقلیم کردستان، پیام روشن کشورش را برای تعمیق روابط دوجانبه ابلاغ کرد. وی تصریح کرد: «امارات متحده عربی مصمم است سطح همکاری‌های خود با اقلیم کردستان را در حوزه‌های کلیدی نظیر اقتصاد، تجارت، فناوری اطلاعات و کشاورزی ارتقا دهد.»

بارزانی نیز ضمن خوش‌آمدگویی و آرزوی موفقیت برای سرکنسول جدید، بیان کرد: «ملت کردستان همواره نگاهی مثبت و برادرانه به امارات داشته‌اند و ما از هرگونه ابتکار برای گسترش این روابط راهبردی استقبال می‌کنیم.»

در بخش دیگری از این دیدار، طرفین به بررسی آخرین تحولات سیاسی عراق و چالش‌های امنیتی در خاورمیانه پرداختند.