مالکی در دیدار با مسرور بارزانی: حل اختلافات اربیل–بغداد بر پایه قانون اساسی

به گزارش کردپرس، در ایستگاه دوم سفر رئیس ائتلاف دولت قانون به اقلیم کردستان، نوری مالکی، با مسرور بارزانی نخستوزیر اقلیم کردستان دیدار کرد.
پروندهی «حلوفصل اختلافات میان اقلیم کردستان و دولت فدرال بر اساس قانون اساسی و توافقات» یکی از محورهای اصلی گفتوگوی مالکی و مسرور بارزانی بود.
همزمان، در دیداری جداگانه با مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، حزب دعوت اسلامی از نامزدی نوری مالکی برای پست نخستوزیری عراق خبر داد.
ریشهی اصلی بحران نفت و حقوق میان اربیل و بغداد به دوره دوم کابینه نوری مالکی در سال ۲۰۱۴ بازمیگردد؛ بحرانی که تاکنون راهحل بنیادی برای آن پیدا نشده است، بهویژه بهدلیل عدم تصویب «قانون نفت و گاز فدرال» که حدود اختیارات بغداد و اقلیم را بر منابع نفت و گاز مشخص میکند.
