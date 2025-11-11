نتایج غیررسمی انتخابات پارلمانی عراق در اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس براساس نتایج غیررسمی انتخابات مجلس نمایندگان عراق، حزب دمکرات کردستان با کسب بیشترین کرسی‌ها در اقلیم کردستان و مطابق اعلام رسانه های این حزب، عبور شمار آرای آن از مرز یک میلیون رأی، جایگاه نخست را در میان احزاب کردستانی به دست آورده است. در پی آن، اتحادیه میهنی کردستان در رتبه دوم قرار گرفته و توزیع کرسی‌ها در سه استان اربیل، سلیمانیه و دهوک نشان می‌دهد که حزب دمکرات در اغلب حوزه‌ها پیشتاز بوده است.

بر پایه نتایج غیررسمی استان اربیل، توزیع کرسی‌ها به این شکل است:

حزب دمکرات کردستان: ۱۰ کرسی

اتحادیه میهنی کردستان: ۲ کرسی

موضع میهنی: ۲ کرسی

نسل نو: ۱ کرسی

اتحاد اسلامی: ۱ کرسی (نهایی نشده است)

رأی‌گیری ویژه ممکن است تغییراتی در این ارقام ایجاد کند.

بر اساس نتایج غیررسمی استان سلیمانیه، کرسی‌ها به این صورت تقسیم شده‌اند:

اتحادیه میهنی کردستان: ۸ کرسی

حزب دمکرات کردستان: ۲ کرسی

موضع میهنی: ۳ کرسی (در حال حاضر نهایی نشده)

نسل نو: ۱ کرسی

اتحاد اسلامی کردستان: ۲ کرسی

جماعت عدالت: ۱ کرسی

یک کرسی هنوز نهایی نشده و نتایج آرای ویژه می‌تواند موجب تغییر در آن شود.

بر اساس نتایج غیررسمی استان دهوک، کرسی‌ها به این شکل است: