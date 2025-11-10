میزان مشارکت در انتخابات ویژه در عراق و اقلیم کردستان اعلام شد

به گزارش کردپرس، عمر احمد، رئیس کمیسیون عالی انتخابات عراق، امروز یکشنبه ۹ نوامبر در یک کنفرانس خبری گفت:«کمیسیون بیطرفی خود را نسبت به همه نامزدها حفظ کرده است."
او گفت:"تعداد کل شرکتکنندگان در رایگیری ویژه از نیروهای مسلح، از ۱.۱ میلیون رایدهنده فراتر رفته است و میزان مشارکت در روند رایگیری ویژه به ۸۲.۴۲ درصد رسیده است."
نتایج نهایی میزان مشارکت در رایگیری از نیروهای مسلح، در عراق و اقلیم کردستان به شرح زیر است:
از طرفی دیگر رئیس کمیته انتخابات اقلیم کردستان در کمیسیون عالی انتخابات عراق، میزان مشارکت در رایگیری از نیروهای مسلح در اقلیم کردستان را ۹۸ درصد اعلام کرد.
