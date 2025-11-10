۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۶:۵۶

میزان مشارکت در انتخابات ویژه در عراق و اقلیم کردستان اعلام شد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- کمیسیون عالی انتخابات عراق، نتایج نهایی میزان مشارکت در رای‌گیری از نیروهای مسلح در انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق را اعلام کرد.

به گزارش کردپرس، عمر احمد، رئیس کمیسیون عالی انتخابات عراق، امروز یکشنبه ۹ نوامبر در یک کنفرانس خبری گفت:«کمیسیون بی‌طرفی خود را نسبت به همه نامزدها حفظ کرده است."
او گفت:"تعداد کل شرکت‌کنندگان در رای‌گیری ویژه از نیروهای مسلح، از ۱.۱ میلیون رای‌دهنده فراتر رفته است و میزان مشارکت در روند رای‌گیری ویژه به ۸۲.۴۲ درصد رسیده است."
نتایج نهایی میزان مشارکت در رای‌گیری از نیروهای مسلح، در عراق و اقلیم کردستان به شرح زیر است:

از طرفی دیگر رئیس کمیته انتخابات اقلیم کردستان در کمیسیون عالی انتخابات عراق، میزان مشارکت در رای‌گیری از نیروهای مسلح در اقلیم کردستان را ۹۸ درصد اعلام کرد.

