به گزارش کردپرس، مرکز مترو با انتشار بیانیهای اعلام کرد که در مرحله حساس رقابتهای سیاسی و انتخابات، شماری از رسانهها در اقلیم کردستان هدف حملات سایبری قرار گرفتهاند و برخی از صفحات آنها توسط شرکت «متا» مسدود شده است.
سایت خبری آوینە نوشت: به گفته این مرکز، «این اقدامات تلاشی برای خاموش کردن صداهای متفاوت و مانعتراشی در برابر جریانهای سیاسی گوناگون است و مرکز مترو چنین رفتارهایی را شرمآور میداند.»
ڴدر بیانیه آمده است که با وجود قرار داشتن عراق در میان کشورهایی با پایینترین رتبه آزادی اینترنت، دولتها همچنان با «قطع عمدی اینترنت، مسدودسازی پلتفرمهای اجتماعی، سانسور محتوا و حملات سایبری علیه صفحات فعالان و روزنامهنگاران» فضای آزادی بیان را محدودتر کردهاند.
«لطیف نیرویی»، عضو رهبری و سخنگوی هیئت اطلاعرسانی اتحادیه میهنی کردستان، در گفتوگو با مرکز مترو تأیید کرده است که «از زمان آغاز روند انتخابات، چند نهاد رسانهای در سلیمانیه از جمله وبتیویها، وبسایتها و صفحات اجتماعی روزنامهنگاران هدف حملات دیجیتالی قرار گرفتهاند.»
او این حملات را «ضد آزادی رسانه، روزنامهنگاری و آزادی اندیشه» دانسته و افزود: «چنین اقداماتی با عنوانهایی همچون حفظ امنیت ملی توجیه میشود، در حالی که هیچ پایه و اساس قانونی ندارد.»
مرکز مترو همچنین اشاره کرده است که امروز مؤسسه رسانهای «پولیتیک پرس» در بیانیهای جداگانه حزب دمکرات کردستان را مستقیماً مسئول دانسته و اعلام کرده است: «آنها خود را مالک تولیدات پولیتیک پرس معرفی کرده و با استفاده از ویدئوهای ضبطشده از تولیدات این شبکه، تلاش کردهاند صفحات فیسبوک را ببندند و گزارشهای نادرست ارائه دهند.»
مرکز مترو تأکید کرده است که این پرونده از طریق نهادهای شریک و سازمانهای بینالمللی در حال پیگیری است تا دلایل و منبع اصلی حملات مشخص شود.
در پایان بیانیه آمده است: «سلسله حملات سایبری علیه برخی رسانهها تلاشی آشکار برای ساکت کردن منتقدان و محدود کردن تنوع دیدگاههای سیاسی است. مرکز میترو این اقدامات را محکوم و شرمآور میداند.»
