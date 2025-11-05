به گزارش کردپرس، دفتر رسانه‌ای اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد: «چند تیم فناوری اطلاعات (آی‌تی) از اربیل برای هدف قرار دادن رسانه‌های سلیمانیه اقدام کرده‌اند و با ارسال چند نامه‌ی محرمانه درصدد بستن یا از کار انداختن بخشی از این رسانه‌ها بوده و تعدادی از منابع خبری آنان را مسدود کرده‌اند.»

در بیانیه‌ی دفتر رسانه‌ای اتحادیه میهنی آمده است: «این تیم‌ها وظیفه یافته‌اند تا رسانه‌های دارای مجوز را رصد کرده و برخی منابع خبری آن‌ها را مسدود نمایند. در تازه‌ترین گام، با ارسال نامه‌های محرمانه به منظور متوقف کردن یا مختل کردن فعالیت شماری از رسانه‌های سلیمانیه اقدام کرده‌اند.»

اتحادیه میهنی ضمن محکوم کردن چنین اقداماتی تأکید کرده است: «با شدت تمام این رفتار را محکوم می‌کنیم؛ رفتاری که در تضاد با قانون روزنامه‌نگاری و اصول اعطای مجوز رسانه‌ای است و تهدیدی علیه آزادی بیان، فعالیت رسانه‌ای و فضای مطبوعاتی در اقلیم کردستان به شمار می‌آید.»

اتحادیه میهنی همچنین اعلام کرده است که در برابر چنین رفتارهایی، سفارتخانه‌ها، سندیکای روزنامه‌نگاران و نهادهای کردی، عراقی و بین‌المللی را مطلع می‌کند و هشدار داده است: «در صورت تداوم این رفتارها، تمامی اقدامات قانونی لازم را اتخاذ خواهیم کرد و مسئولیت هرگونه پیامد و واکنش متقابل بر عهده‌ی عاملان این حملات خواهد بود.»

در همین زمینه، مرکز مترو نیز در بیانیه‌ای جداگانه از وقوع حملات سایبری علیه شماری از صفحات رسانه‌ای خبر داد و اعلام کرد: «این حملات تلاشی برای خاموش کردن صداهای مخالف و مانع‌تراشی در برابر دیدگاه‌های سیاسی گوناگون است. این اقدام را شرم‌آور می‌دانیم و از طریق شرکت‌های بین‌المللی همکار، پیگیری‌های لازم را آغاز کرده‌ایم.»

همچنین، نهاد رسانه‌ای پولیتیک پرس (Politic Press) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حزب دمکرات کردستان به‌صورت مستقیم مسئول هدف قرار دادن رسانه‌ی ماست. آن‌ها خود را مالک محتوای تولیدی پولیتیک پرس معرفی کرده و با انتشار گزارش‌هایی از پشت صحنه‌ی فعالیت‌های ما در شبکه‌های اجتماعی، قصد داشتند صفحات و حساب‌های رسمی ما را ببندند یا بسوزانند.»