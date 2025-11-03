به گزارش کردپرس، مرکز «مترو» فعال در حوزه آزادی رسانهها در بیانیهای در واکنش به جلوگیری از پخش برنامهی گفتوگوی شبکه NRT با شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، از مقامات اقلیم کردستان خواست تا از فشار بر این شبکه دست بردارند و اعلام کرد: «حمایت کامل ما با NRT است و شرمساری برای دشمنان "کلمه".»
در بیانیهی مرکز مترو آمده است: «دهها فرد که بهدلیل جرایم سنگین از جمله قاچاق مواد مخدر، اعتیاد، زنکشی، کودککشی و دهها جرم دیگر در زندان هستند، اجازه گفتوگو و مصاحبه دارند، اما زمانی که خبرنگار توانمندی چون کارزان عثمان میخواهد برنامهی گفتوگویی با رئیس جنبش نسل نو را در NRT پخش کند، پخش شبکه را متوقف میکنند.»
مرکز مترو با لحنی انتقادی افزوده است: «در اربیل و سلیمانیه آن را تعطیل نکردید بلکه آتش زدید، اما جادوی آن نە تنها از بین نرفت بلکە رشد کرده و پابرجاست.»
این نهاد رسانهای همچنین خطاب به مسئولان اقلیم پرسیده است: «آیا این وزارتخانههایی که در اقلیم فعالیت دارند از قانون پارلمان پیروی میکنند یا از قانون حزب؟ از فشار بر NRT دست بردارید.»
مرکز مترو در پایان بر «حمایت کامل خود از شبکه NRT و شرمساری برای دشمنان کلمه و آزادی بیان» تأکید کرده است.
این بیانیه پس از آن منتشر شد که شبکه NRT هنگام پخش برنامهی گفتوگو با شاسوار عبدالواحد رئیس جنبش نسل نو تصویر صفحه را سیاه و اعلام کرد: «نیروهای وابسته به وزارت کشور به دستور مقامات دولتی و وزارت فرهنگ، مانع ادامه پخش برنامهی گفتوگو شدند.»
