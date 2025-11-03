به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، بر توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان تأکید کرد.

روز دوشنبه، ۳ نوامبر ۲۰۲۵، مسرور بارزانی در مراسم افتتاح پروژه راه دوطرفه حاجی عمران بیان داشت: «از نظر بازرگانی برای ما اهمیت دارد که به گسترش تجارت با کشورهای همسایه توجه کنیم.»

نخست‌وزیر اقلیم با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهر حاجی عمران و اهمیت این گذرگاه مرزی بین‌المللی با جمهوری اسلامی ایران گفت: «این منطقه اهمیت زیادی دارد، زیرا گذرگاهی است که ما را به جمهوری اسلامی ایران متصل می‌کند و باید برای تقویت این روابط اهمیت قائل شویم و رفت‌وآمد شهروندان را تسهیل کنیم.»

بارزانی ضمن ابراز خرسندی از بازدید از حاجی عمران گفت: «خوشحالم که به حاجی عمران آمده‌ام، منطقه‌ای که زمانی پایتخت انقلاب سپتامبر بود و زادگاه بارزانی فقید به شمار می‌رود؛ جایی که پیشمرگه‌های قهرمان از آن برخاستند و ما امروز در سایه فداکاری آنان از آزادی در کردستان برخورداریم.»

وی افزود: «باعث خوشحالی است که برای افتتاح بخشی از این جاده آمده‌ایم؛ راهی که به‌صورت مدرن و استاندارد ساخته شده و در خدمت همه شهروندان است. مردم این منطقه شایسته خدمات بیشتری‌اند و دولت اقلیم مطابق توان خود در خدمت آنان خواهد بود و برای توسعه و پیشرفت اقلیم تلاش می‌کند.»

گذرگاه بین‌المللی حاجی عمران که میان استان اربیل در اقلیم کردستان و استان ارومیه در کردستان ایران قرار دارد، یکی از گذرگاه‌های فعال دو طرف به شمار می‌رود که از نظر تردد گردشگران به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است و از نظر بازرگانی نیز روزانه از ساعت ۸ صبح تا ۷ عصر تبادلات تجاری در آن جریان دارد.

در مورد حجم مبادلات بازرگانی میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان از طریق گذرگاه حاجی عمران، پیش‌تر رضا رحمانی، استاندار ارومیه، در نشست مشترک مطبوعاتی با امید خوشناو، استاندار اربیل، اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۴، هشت میلیارد دلار صادرات و ۱۹ میلیارد دلار ترانزیت کالا از مرزهای اقلیم کردستان صورت گرفته است.