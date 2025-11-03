واکنش جنبش نسل نو به جلوگیری از پخش پیام شاسوار عبدالواحد از زندان

به گزارش کردپرس، جنبش نسل نو در بیانیهای اعلام کرد که قرار بود شامگاه جمعه ساعت ۷ شب، پیام و سخنان شاسوار عبدالواحد، رئیس این جنبش، از زندان از طریق شبکه تلویزیونی NRT پخش شود، اما نیروهای امنیتی وابسته به حزب دمکرات و اتحادیه میهنی مانع پخش این برنامه شدند.
در بیانیه آمده است که «همانند همیشه، حاکمیت لرزان و منقضیشده، نیروهای امنیتی خود را به شبکه NRT فرستاد و با ترس و نگرانی اجازه پخش پیام شاسوار عبدالواحد به مردم را نداد.»
جنبش نسل نو، حاکمیت اقلیم کردستان را «دروغگو و فاقد باور واقعی به آزادی» توصیف کرده و گفته است: «این همان دروغ بزرگ حکومت است که حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در آن نام آزادی را بر خود نهادهاند، در حالی که نه به آزادی سیاسی و نه به آزادی رسانهای باور دارند.»
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که دولت اقلیم «از واکنش مردم در انتخابات ۱۱ نوامبر هراس دارد» و جنبش نسل نو تأکید کرده که «چنین اقدامات سرکوبگرانهای، عزم ما را در دفاع از حقوق مردم ستمدیده کردستان هزار برابر بیشتر خواهد کرد.»
این جنبش در پایان تأکید کرده است: «با وجود فشارها، کاک شاسوار عبدالواحد آزادتر و با ارادهتر از همیشه پیامهای خود را به مردم خواهد رساند و این رفتارهای ترسان و سرکوبگرانه تنها چهره واقعی حاکمیت اقلیم را برای مردم آشکارتر میسازد.»
