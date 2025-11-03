مسرور بارزانی: مدعیان نبود آزادی، خود با توپ و تانک به اپوزیسیون یورش بردند

به گزارش کردپرس، پس از آنکه بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، گفت "مردم اربیل قصر و بزرگراه میخواهند چه کار وقتی نتوانند آزادانه سخن بگویند!" مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان کە معاون حزب دمکرات نیز هست، گفت: «کسانی که میگویند در دوران حاکمیت حزب دمکرات کردستان آزادی وجود ندارد، همانهایی هستند که خود با تانک و توپ به نیروهای اپوزیسیون حمله میکنند.»
او افزود: «حزب دمکرات کردستان همواره مدافع آزادی، ثبات و رفاه مردم بوده است، اما برخی از طرفها با استفاده از شعار آزادی در واقعیت به دنبال ایجاد آشوب و تفرقه هستند.»
بارزانی تأکید کرد که دولت اقلیم کردستان بر مبنای قانون و احترام به آزادیهای سیاسی اداره میشود و هیچکس نباید از آزادی سوءاستفاده کند تا امنیت و آرامش جامعه را به خطر بیندازد.
وی همچنین گفت: «آنانی که امروز ما را به نبود آزادی متهم میکنند، در گذشته نشان دادهاند که خود تحمل هیچ صدای مخالفی را ندارند و به جای گفتوگو، از زور و سلاح برای حذف مخالفان استفاده کردهاند.»
در پایان، نخستوزیر اقلیم کردستان خواستار همکاری همه احزاب برای حفظ اتحاد، پیشرفت و آرامش اقلیم شد و گفت: «آزادی واقعی زمانی تحقق مییابد که همه به قانون پایبند باشند و به جای تخریب، به ساختن فکر کنند.»
نظر شما