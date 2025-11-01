به گزارش کردپرس، دفتر ریاست جماعت عدالت کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در دیدار با مسئولان آک پارتی، دو طرف بر تحکیم دوستی میان حزب عدالت و توسعه ترکیه و جماعت عدالت کردستان و تقویت روابط دوجانبه تأکید کردند.

طبق بیانیه دفتر علی باپیر، وی در این دیدار بر اهمیت راهبردی جمهوری ترکیه در منطقه تأکید کرده و به نقش مؤثر این کشور در عراق و اقلیم کردستان اشاره کرده است.

علی باپیر همچنین ابراز امیدواری کرده است که روند صلح در ترکیه با گام‌هایی جدی‌تر و مؤثرتر ادامه یابد تا همه مردم ترکیه در آرامش زندگی کنند و ثباتی پایدار در منطقه برقرار شود.

در ادامه سفر رسمی خود به جمهوری ترکیه، ماموستا علی باپیر، رئیس جماعت عدالت کردستان به همراه هیئتی از همراهان خود، به دعوت وزارت امور خارجه ترکیه دیدارهایی انجام داد.



در این دیدار، علی باپیر و هیئت همراهش از سوی آقای علی رضا گونه‌ی، مسئول پرونده کشورهای عراق و جمهوری اسلامی ایران در وزارت خارجه ترکیه، و شماری از دیگر مسئولان این وزارتخانه، مورد استقبال گرم قرار گرفتند.



علی باپیر ضمن قدردانی از استقبال صمیمانه طرف ترکیه‌ای، از تداوم فرایند صلح و تلاش‌های مستمر برای حل ریشه‌ای مسئله کرد در ترکیه ابراز خرسندی کرد.



وی همچنین تأکید کرد که ترکیه به‌طور کلی برای عراق و به‌ویژه برای اقلیم کردستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چه از نظر اقتصادی و چه از نظر امنیتی و سیاسی.



از سوی دیگر، علی رضا گونه‌ی نیز تصریح کرد که دیدگاه ترکیه نسبت به عراق و اقلیم کردستان مبتنی بر ثبات، صلح و آرامش در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی است.



وی دلیل این رویکرد را نزدیکی جغرافیایی و پیوندهای تاریخی و اجتماعی عمیق میان ملت‌های عراق و ترکیه دانست و افزود که وزارت خارجه ترکیه از نزدیک وضعیت چالش‌هایی را که اقلیم کردستان و عراق با آن روبه‌رو هستند، دنبال می‌کند.



در پایان، دو طرف بر این نکته تأکید کردند که حل‌وفصل بیشتر مشکلات، تنها از مسیر نگاه برابر به همه اقوام و گروه‌ها و تحقق عدالت اجتماعی امکان‌پذیر است.