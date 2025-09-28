جماعت عدالت کردستان اساسنامه داخلی را تصویب و ۹ عضو دفتر سیاسی را برگزید

به گزارش کردپرس، محمد حکیم، سخنگوی جماعت عدالت کردستان در گفت‌وگو با شبکه خبری رووداو اعلام کرد: «پنجمین نشست پس از برگزاری کنگره برگزار شد و در آن اساسنامه داخلی تصویب و اعضای جدید دفتر سیاسی حزب انتخاب شدند.»

به گفته محمد حکیم، پیش‌تر چند کمیته برای تکمیل اصلاحات اساسنامه و بازدید از شاخه‌های حزبی تشکیل شده بودند و در نشست‌های گذشته کار گفت‌وگو در این زمینه آغاز شده بود.

جماعت عدالت کردستان نزدیک به ۲۴ ماده در اساسنامه داخلی دارد. سخنگوی حزب تأکید کرد: «برخی بندها باقی مانده بود که باید اصلاح و تصویب می‌شد و از سوی کنگره به شورای رهبری سپرده شده بود. اکنون تمامی بندها تصویب شده است.»

پنجمین کنگره جماعت عدالت کردستان در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۵ در سالن سعد عبدالله در اربیل آغاز به کار کرد و طی دو روز ادامه داشت.

کنگره چهارم این حزب در فوریه ۲۰۲۱ برگزار شده بود که طی آن علی باپیر بار دیگر انتخاب شد و عنوان «امیر» حزب به «رئیس» تغییر یافت.

این حزب در پارلمان عراق یک کرسی و در آخرین انتخابات پارلمان کردستان سه کرسی به دست آورده است.