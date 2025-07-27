۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۲

رئیس جماعت عدالت کردستان:

مردم غزه شهید می‌شوند و جهان اسلام در سکوت شرم‌آور فرو رفته است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- علی باپیر رئیس جماعت عدالت کردستان سکوت مسئولان کشورهای اسلامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی را نشانه ضعف و بی‌غیرتی دانست و گفت مردم غزه با شجاعت خود راه را برای پیروزی هموار می‌کنند.

به گزارش کردپرس، علی باپیر، رئیس جماعت عدالت کردستان، در بیانیه‌ای هشدار داد که مسلمانان به‌ویژه در اقلیم کردستان نباید یاری خود را از مردم غزه و فلسطین دریغ کنند، و هم‌زمان باید نسبت به نفوذ افکار انحرافی زهرآلود و ربیع مدخالی و پیروان کور و بی‌دانش آن‌ها هشیار باشند.

وی گفت: «امروز مردم غزه، زن و مرد، کودک و سالخورده، بیمار و سالم، جلوی چشم جهانیان کشته می‌شوند. این دنیای مدرن، جایی است که در آن درندگان زورگو دست بالا را دارند و مسئولان کشورهای مسلمان‌نشین، ضعیف، ذلیل و بی‌اراده‌اند. با این‌حال این وضعیت، مسئولیت را از دوش ما برنمی‌دارد.»

علی باپیر از هر فرد متدین، آگاه، و باوجدان خواست کمک‌های خود را از مردم مظلوم غزه و فلسطین دریغ نکنند و هم‌زمان در برابر تفکرات سست و گمراه‌کننده‌ای چون اندیشه‌های ربیع مدخلی بایستند؛ کسانی که به تعبیر او، طرفدار حکومت‌های موروثی، استبدادی و مطیع ظلم‌اند.

او افزود: «این افراد که بی‌دانشی و بی‌بصیرتی‌شان موجب شده به دام این تفکرات بیفتند، مایه‌ی شرم در برابر مردم دنیا و خوار و رسوا نزد خداوند در آخرت هستند.»

علی باپیر همچنین تأکید کرد که کسانی که به هر شکل، با زبان، گام یا عمل، از مظلومائن دفاع می‌کنند، شایسته‌ی تقدیرند و کسانی که مواضعی مخالف یا ساکت دارند، از وجدان انسانی و اصول ایمان فاصله گرفته‌اند.

در پایان، او گفت: «مسلمانان غیور و فداکار غزه و فلسطین بی‌تردید پیروز میدان خواهند بود، و رژیم صهیونیستی که با زور و بی‌شرمی ستم می‌کند، سرانجام رسوا و نابود خواهد شد. آن روز، بی‌تفاوت‌ها چیزی جز ننگ و شرمساری در کارنامه نخواهند داشت.»

