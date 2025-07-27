به گزارش کردپرس، علی باپیر، رئیس جماعت عدالت کردستان، در بیانیه‌ای هشدار داد که مسلمانان به‌ویژه در اقلیم کردستان نباید یاری خود را از مردم غزه و فلسطین دریغ کنند، و هم‌زمان باید نسبت به نفوذ افکار انحرافی زهرآلود و ربیع مدخالی و پیروان کور و بی‌دانش آن‌ها هشیار باشند.

وی گفت: «امروز مردم غزه، زن و مرد، کودک و سالخورده، بیمار و سالم، جلوی چشم جهانیان کشته می‌شوند. این دنیای مدرن، جایی است که در آن درندگان زورگو دست بالا را دارند و مسئولان کشورهای مسلمان‌نشین، ضعیف، ذلیل و بی‌اراده‌اند. با این‌حال این وضعیت، مسئولیت را از دوش ما برنمی‌دارد.»

علی باپیر از هر فرد متدین، آگاه، و باوجدان خواست کمک‌های خود را از مردم مظلوم غزه و فلسطین دریغ نکنند و هم‌زمان در برابر تفکرات سست و گمراه‌کننده‌ای چون اندیشه‌های ربیع مدخلی بایستند؛ کسانی که به تعبیر او، طرفدار حکومت‌های موروثی، استبدادی و مطیع ظلم‌اند.

او افزود: «این افراد که بی‌دانشی و بی‌بصیرتی‌شان موجب شده به دام این تفکرات بیفتند، مایه‌ی شرم در برابر مردم دنیا و خوار و رسوا نزد خداوند در آخرت هستند.»

علی باپیر همچنین تأکید کرد که کسانی که به هر شکل، با زبان، گام یا عمل، از مظلومائن دفاع می‌کنند، شایسته‌ی تقدیرند و کسانی که مواضعی مخالف یا ساکت دارند، از وجدان انسانی و اصول ایمان فاصله گرفته‌اند.

در پایان، او گفت: «مسلمانان غیور و فداکار غزه و فلسطین بی‌تردید پیروز میدان خواهند بود، و رژیم صهیونیستی که با زور و بی‌شرمی ستم می‌کند، سرانجام رسوا و نابود خواهد شد. آن روز، بی‌تفاوت‌ها چیزی جز ننگ و شرمساری در کارنامه نخواهند داشت.»