دبیرکل اتحاد اسلامی: در اقلیم کردستان قانون حاکم نیست

به گزارش کردپرس، صلاحالدین بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان، اعلام کرد در اقلیم کردستان قانون بر اوضاع حاکم نیست و پروژهها طبق برنامهی از پیش تعیینشده اجرا نمیشوند. او گفت برای اصلاح اشتباهات و ناکارآمدیها، گروهی از افراد امین و متخصص را مشخص کردهاند تا اوضاع را سامان دهند.
صلاحالدین بهاءالدین در جریان نشستی در سلیمانیه اظهار داشت: «ما هرگز به خود اجازه ندادهایم در فساد و بینظمی شریک باشیم. هر کسی میتواند میهن را آباد یا ویران کند. هر کسی اگر از موقعیتش برای منافع شخصی استفاده کند، بدون تردید کشتی خود را غرق خواهد کرد.»
او افزود: «در اقلیم، پروژهها طبق برنامه اجرا نمیشوند و بینظمی گستردهای در روند اجرا وجود دارد. برای اصلاح این وضعیت، شماری از افراد آگاه، توانا و امین را برگزیدهایم تا از امانت مردم حفاظت کنند.»
صلاحالدین بهاءالدین در ادامه گفت: «در اقلیم کردستان قانون بر امور حاکم نیست و هر کسی کار خودش را انجام میدهد.»
صلاحالدین بهاءالدین از چهرههای برجستهی سیاسی اقلیم کردستان و دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان است؛ حزبی که در سال ۱۹۹۴ تأسیس شد و ریشه در جریان اخوانالمسلمین دارد. او در سال ۲۰۱۲ از سمتش کنارهگیری کرد، اما در سال ۲۰۱۶ دوباره به رهبری حزب بازگشت و تاکنون نیز در این جایگاه قرار دارد.
