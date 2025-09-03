۱۲ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۶

در نامه نماینده سلیمانیه در مجلس عراق به نخست وزیر عراق

اقلیم کردستان نفت می‌فروشد اما پایبند توافق با بغداد نیست

سرویس عراق و اقلیم کردستان- سوران عمر، نماینده کرد پارلمان عراق، در نامه‌ای به محمد شیاع سودانی، نخست وزیر عراق، ضمن انتقاد شدید از فروش نفت اقلیم بدون پایبندی به توافق‌ها، خواستار پرداخت فوری حقوق کارمندان، بازنشستگان و معلولان اقلیم شد و هشدار داد که مشکلات مالی و تأخیر در حقوق مردم کمر اقتصاد اقلیم را خم کرده است.

به گزارش کردپرس روز سەشنبە ۲ سژتامبر ۲۰۲۵ سوران عمر، نماینده پارلمان عراق از فراکسیون جماعت عدالت کردستان، همراه با علی باپیر، رئیس جماعت عدالت کردستان، با محمد شیاع سودانی، نخست وزیر عراق، دیدار کرده و نامه‌ای به وی ارائه داد.

در این نامه آمده است: «اقلیم نفت می‌فروشد و درآمد نفت را جمع‌آوری می‌کند، اما تاکنون چندین توافق صورت گرفته است که پایبندی به آن‌ها را رعایت نکردە است.»

🔹 متن نامه:

جناب نخست وزیر محترم عراق
محمد شیاع سودانی

با سلام و احترام،

به عنوان نماینده مردم کردستان، این نامه را برای حضرتعالی می‌نویسم. خودم کاندید نشده‌ام تا در آستانه انتخابات با موضوعات جانبی درگیر نشوم و در این سه سال گذشته نیز درخواست شخصی از حضرتعالی نداشته‌ام.

امروز، ۱ سپتامبر ۲۰۲۵، حقوق ماه ژوئن کارمندان، بازنشستگان و معلولان اقلیم کردستان هنوز پرداخت نشده است. می‌دانیم که بیشترین سهم حقوق از کابینه شما به اقلیم آمده است، اما مشکلات حل نشده باقی مانده است. اقلیم نفت می‌فروشد و درآمد نفت را جمع‌آوری می‌کند، اما علیرغم آن کە تاکنون چندین توافق انجام شده  بە آن پایبند نبودەاند و حقوق ماهانه پرداخت نمی‌شود.

سوال مردم کردستان از حضرتعالی این است: گناه این افراد چیست که حقوقشان پرداخت نمی‌شود؟ اما چرا فروش نفت به صورت غیرقانونی انجام می‌شود و درآمد آن طبق قانون بودجه و تصمیم دادگاه فدرال در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد؟ تنها باید حقوق مردم متوقف شود و پرداخت نشود؟!

جناب نخست وزیر،
اقلیم کردستان در آستانۀ آغاز سال تحصیلی جدید قرار دارد، بیمارستان‌هایش بدون دارو هستند، کسبه و صاحبان مغازه‌ها و تمام بخش‌ها در وضعیت مالی وخیم قرار دارند، کشاورزان ما محصول گندم خود را تحویل داده‌اند و پولشان پرداخت نشده است.

به دلیل مشکلات مرزها و تأسیس دفاتر دولت عراق، صاحبان کارخانه‌ها و کارگاههای تولیدی داخلی اقلیم نزدیک به ورشکستگی هستند. ۱۱ سال است که برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و دارندگان مدارک عالی اقدام نشده است. برخی از کارمندان قراردادی ما ۲۰ سال است که هنوز دائمی نشده‌اند و برخی از معلمان ما از حق التدریسی بە پیمانی درآمدەاند.

با توجه به موارد فوق، از دولت شما درخواست می‌کنم اقدامات زیر را انجام دهد:

  1. مجازات همه کسانی که به صورت غیرقانونی کنترل و فروش نفت و درآمدها را انجام می‌دهند.

  2. پرداخت حقوق کارمندان، بازنشستگان و معلولان در اقلیم کردستان.

  3. اتخاذ تصمیم نهایی و ایجاد چارچوبی که به نفع مردم کردستان باشد و جدا کردن پرداخت حقوق از مشکلات سیاسی بین دو دولت.

با احترام و ارادت

