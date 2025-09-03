به گزارش کردپرس روز سەشنبە ۲ سژتامبر ۲۰۲۵ سوران عمر، نماینده پارلمان عراق از فراکسیون جماعت عدالت کردستان، همراه با علی باپیر، رئیس جماعت عدالت کردستان، با محمد شیاع سودانی، نخست وزیر عراق، دیدار کرده و نامه‌ای به وی ارائه داد.

در این نامه آمده است: «اقلیم نفت می‌فروشد و درآمد نفت را جمع‌آوری می‌کند، اما تاکنون چندین توافق صورت گرفته است که پایبندی به آن‌ها را رعایت نکردە است.»

🔹 متن نامه:

جناب نخست وزیر محترم عراق

محمد شیاع سودانی

با سلام و احترام،

به عنوان نماینده مردم کردستان، این نامه را برای حضرتعالی می‌نویسم. خودم کاندید نشده‌ام تا در آستانه انتخابات با موضوعات جانبی درگیر نشوم و در این سه سال گذشته نیز درخواست شخصی از حضرتعالی نداشته‌ام.

امروز، ۱ سپتامبر ۲۰۲۵، حقوق ماه ژوئن کارمندان، بازنشستگان و معلولان اقلیم کردستان هنوز پرداخت نشده است. می‌دانیم که بیشترین سهم حقوق از کابینه شما به اقلیم آمده است، اما مشکلات حل نشده باقی مانده است. اقلیم نفت می‌فروشد و درآمد نفت را جمع‌آوری می‌کند، اما علیرغم آن کە تاکنون چندین توافق انجام شده بە آن پایبند نبودەاند و حقوق ماهانه پرداخت نمی‌شود.

سوال مردم کردستان از حضرتعالی این است: گناه این افراد چیست که حقوقشان پرداخت نمی‌شود؟ اما چرا فروش نفت به صورت غیرقانونی انجام می‌شود و درآمد آن طبق قانون بودجه و تصمیم دادگاه فدرال در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد؟ تنها باید حقوق مردم متوقف شود و پرداخت نشود؟!

جناب نخست وزیر،

اقلیم کردستان در آستانۀ آغاز سال تحصیلی جدید قرار دارد، بیمارستان‌هایش بدون دارو هستند، کسبه و صاحبان مغازه‌ها و تمام بخش‌ها در وضعیت مالی وخیم قرار دارند، کشاورزان ما محصول گندم خود را تحویل داده‌اند و پولشان پرداخت نشده است.

به دلیل مشکلات مرزها و تأسیس دفاتر دولت عراق، صاحبان کارخانه‌ها و کارگاههای تولیدی داخلی اقلیم نزدیک به ورشکستگی هستند. ۱۱ سال است که برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و دارندگان مدارک عالی اقدام نشده است. برخی از کارمندان قراردادی ما ۲۰ سال است که هنوز دائمی نشده‌اند و برخی از معلمان ما از حق التدریسی بە پیمانی درآمدەاند.

با توجه به موارد فوق، از دولت شما درخواست می‌کنم اقدامات زیر را انجام دهد:

مجازات همه کسانی که به صورت غیرقانونی کنترل و فروش نفت و درآمدها را انجام می‌دهند. پرداخت حقوق کارمندان، بازنشستگان و معلولان در اقلیم کردستان. اتخاذ تصمیم نهایی و ایجاد چارچوبی که به نفع مردم کردستان باشد و جدا کردن پرداخت حقوق از مشکلات سیاسی بین دو دولت.

با احترام و ارادت