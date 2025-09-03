به گزارش کردپرس روز سهشنبه، ۲ سپتامبر ۲۰۲۵، علی باپیر، رئیس جماعت عدالت کردستان، به همراه هیأتی از جماعت، به بغداد سفر کرد و با دکتر لطیف رشید، رئیسجمهور عراق، دیدار و درباره وضعیت فعلی حقوق مردم اقلیم کردستان گفتگو کرد.
به گزارش دفتر ریاست جماعت، علی باپیر از رئیسجمهور عراق خواست تا به عنوان حافظ قانون نقش خود را در حل مشکلات میان اقلیم و بغداد ایفا کند، چرا که حقوق مردم اقلیم کردستان پرداخت نشده و این مسئله ماههاست تکرار میشود.
همچنین اعلام شد که دولت اقلیم باید برای تأمین رفاه مردم، راهحلی برای مسائل نفتی و درآمد غیرنفتی پیدا کند.
رئیسجمهور عراق نیز به تلاشهای انجامشده اشاره کرد که با همکاری هر دو دولت، بغداد و اقلیم و دادگاه فدرال، برای حل مشکل پرداخت حقوق مردم اقلیم کردستان صورت گرفته است.
