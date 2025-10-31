علی باپیر: نباید از مسئولان اقلیم کردستان انتظار خیر داشت

به گزارش کردپرس، علی باپیر،رئیس حزب جماعت عدالت کردستان، اعلام کرد: «نباید از مسئولان اقلیم کردستان انتظار خیر داشت؛ هرکس چنین انتظاری داشته باشد در اشتباه است.»

باپیر در تازه‌ترین سخنرانی خود گفت: اگر وضعیت کنونی اقلیم نمونه‌ای از «اداره‌ی خوب» باشد، پس اداره‌ی بد چه معنایی دارد؟ مردم در فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند، در حالی که مسئولان دارای هواپیماهای شخصی‌اند و اموال مردم را به خارج از اقلیم منتقل کرده‌اند.

او درباره‌ی انتخابات پارلمانی عراق نیز اظهار داشت: «این انتخابات اهمیت زیادی دارد، زیرا مسئله‌ی حقوق کارمندان و نفت به بغداد واگذار شده است. اقلیم کردستان باید روابط سالم و باثباتی با دولت فدرال داشته باشد.»

رئیس حزب جماعت عدالت کردستان همچنین تأکید کرد که «در اقلیم کردستان، دولت و پارلمان عملاً اعتبار و شکوه خود را از دست داده‌اند.»

وی افزود: «برایم عجیب است که نمایندگان پارلمان بدون انجام وظایف پارلمانی، همچنان حقوق دریافت می‌کنند و از این وضعیت خشنودند.»

باپیر در بخشی دیگر از سخنانش به همه‌پرسی استقلال اشاره کرد و گفت: «در زمان برگزاری همه‌پرسی، مسئولان اقلیم گمان می‌کردند به دولت مستقلی تبدیل خواهند شد و با عراق مانند دو همسایه‌ی خوب رابطه خواهند داشت؛ اما فردای همان روز، درها را بستند و گفت‌وگوها را قطع کردند.»

او در پایان اعلام کرد حزب جماعت عدالت کردستان در انتخابات پارلمانی عراق با ۷ نامزد شرکت می‌کند؛ ۳ نامزد در سلیمانیه، ۳ نامزد در اربیل و ۱ نامزد در دهوک که یکی از آنان زن است.