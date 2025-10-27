۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۳

پاسخ اتحادیه میهنی به مسرور بارزانی: کرکوک اکنون آزاد است و استاندار آن یک کُرد است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- آسو مامند، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، در واکنش به سخنان مسرور بارزانی درباره‌ی «آزادی کرکوک با خون» گفت کرکوک هم‌اکنون آزاد است و استاندار آن یک کرد است.

به گزارش کردپرس، آسو مامند، عضو دفتر سیاسی و مسئول دفتر هماهنگی حزب اتحادیه میهنی کردستان در کرکوک و صلاح‌الدین، در واکنش به سخنان اخیر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، گفت: «نمی‌دانم منظورتان از بازگشت به کرکوک چیست؛ اکنون کرکوک آزاد است و استاندار آن نیز یک کرد است.»

آسو مامند از طریق رسانه‌های وابسته به اتحادیه میهنی کردستان پاسخ خود را خطاب به مسرور بارزانی اعلام کرد و افزود: «می‌گویند با خون، کرکوک را آزاد می‌کنیم، اما مگر بخواهید به استاندار آن حمله کنید که یک کرد است، هم‌اکنون هیچ اشغالگری در کرکوک وجود ندارد.»

او یادآور شد: «پس از حوادث ۱۶ اکتبر، حزب دمکرات کردستان از کرکوک عقب‌نشینی کرد، اما اتحادیه میهنی ماند و مقاومت کرد و وعده داد که استاندار کرد را برای کرکوک تعیین کند. امروز هم استاندار کرد بر سر کار است؛ بنابراین نمی‌دانم آزادی از کجاست که می‌گویند آن را بازمی‌گردانیم.»

آسو مامند همچنین اشاره کرد:  «حزب دمکرات کردستان در کرکوک چند دفتر حزبی را تحت نظارت همین استاندار کنونی – که یک کرد است – بازگشایی کرده است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روز، شنبه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵، مسرور بارزانی در مراسم تبلیغاتی حزبش در کرکوک گفت: «آماده‌ایم خون و جان خود را فدای کرکوک کنیم تا آن را دوباره به دامان کردستان بازگردانیم.»

