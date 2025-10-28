به گزارش کردپرس، ملا بختیار، سیاستمدار کرد عراقی و عضو سابق شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیه میهنی کردستان، تأکید کرد که عراق اکنون در یک مرحله گذار دشوار برای تأسیس یک دولت دموکراتیک قرار دارد که مرحلهای بسیار سخت است.
او در گفتوگو با شبکه «المیادین پلاس» در برنامه «العراق… خیارٌ و قرار» گفت: عراق اکنون در مرحله بنیانگذاری دموکراسی است و ما دقیقا در آغاز این مسیر قرار داریم. این روند برای کشوری که ۳۵ سال زیر سلطه نظامی فاشیستی بوده و نهادهای نظامی، امنیتی، حزبی و اجتماعی خطرناکی در جامعه ایجاد کرده، بسیار دشوار است.
ملابختیار با اشاره به دوران پس از سال ۲۰۰۳ توضیح داد: عراق تاکنون پنج تجربه انتخاباتی پارلمانی را پشت سر گذاشته و اکنون در آستانه ششمین تجربه انتخاباتی قرار دارد.
او افزود که عراق پیش از بحران سوریه از سختترین دوره تاریخی، سیاسی، فرهنگی و روانی در خاورمیانه عبور کرده است و رهایی از نظامهای فاشیستی و رسیدن به ثبات پس از آن، کاری بسیار دشوار است.
ملابختیار با بیان اینکه مرحله گذار به سوی دموکراسی به زمان طولانی نیاز دارد؛ همانطور که در اروپا رخ داده، تأکید کرد: دموکراسی بدون اصلاحات گسترده و پیوسته ساخته نمیشود.
ملا بختیار افزود: عراق خوششانس است که در عصر جهانیسازی و سرعت، وارد روند دموکراسی شده است. این امر کمک میکند تا ما دموکراسی را در زمان کوتاهتری نسبت به اروپا یا کشورهای غربی بنا کنیم.
او پایه اقتصادی را اساس هرگونه اصلاح دانست و گفت: نمیتوان عراق را بر نفت متکی نگه داشت در حالی که ۹۵٪ درآمد کشور از آن تأمین میشود. باید منابع درآمدی متنوع شوند.
ملابختیار تأکید کرد: اجرای کامل قانون اساسی، بدون انتخاب گزینشی بندها و نادیده گرفتن سایر بخشها، مهمترین گام برای ایجاد دولتی عادل است که همه شهروندان را با وجود تفاوتهای قومی و مذهبی در برگیرد.
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نامزدیاش برای ریاستجمهوری عراق گفت: تاکنون تصمیمی برای نامزدی نگرفتهام، و تصور میکنم نامزدی من دشوار خواهد بود.
او افزود: دلایل حزبی و سیاسی، وضعیت پیچیده بغداد و منطقه و نیز باورهای فکری و فلسفی من، همگی تصمیم به نامزدی را دشوار میسازند. عقبنشینی از اصول فکری و فلسفی برای من نوعی خودکشی سیاسی است.
این سیاستمدار عراقی درباره انتخابات آتی عراق نیز گفت: انتخابات در زمان مقرر برگزار خواهد شد مگر رویدادی اضطراری، بهویژه در سطح امنیتی یا نظامی، رخ دهد.
او افزود: عراق امروز با مشکلاتی در روابط با امریکا، آینده الحشد الشعبی، وضعیت اقتصادی و روابط با ایران و آینده منطقه روبهروست.
ملابختیار اشاره کرد که عراق کشوری کلیدی در خاورمیانه است و امکان ندارد آینده منطقه بدون توجه به عراق بهعنوان کشوری تأثیرگذار و تأثیرپذیر ترسیم شود.
او از تلاشهای محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، قدردانی کرد و گفت: السودانی طی ماههای گذشته کوشیده است عراق را از بحرانهای منطقهای دور نگه دارد.
ملابختیار تأکید کرد که اجرای قانون اساسی و حل اختلافات میان احزاب و گروههای سیاسی، شرط اساسی برای ثبات کشور است.
او افزود: انتخابات آینده از همه انتخابات گذشته مهمتر است، زیرا آزمونی واقعی برای میزان آگاهی سیاسی مردم عراق به شمار میرود. به اندازهای که عراقیها خود را تغییر دهند، میتوانند کشورشان را از گرداب سیاسیای که هنوز در آن گرفتارند، نجات دهند.
در بخش دیگری از گفتوگو، بختیار به روابط میان اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق پرداخت و گفت: این روابط هنوز پیچیده است و برای رسیدن به ثبات به زمان بیشتری نیاز دارد. بازگشت به درگیریهای دهههای گذشته دیگر بعید است، و همین خود پیشرفت مهمی است.
او با اشاره به بحران تشکیل دولت در اقلیم کردستان گفت: متأسفانه یک سال از انتخابات پارلمان اقلیم میگذرد، اما هنوز دولت تشکیل نشده است. دو حزب اصلی هنوز از تجربه گذشته درس نگرفتهاند و تجربههای پیشین را چراغ راه حل اختلافات میان اربیل و سلیمانیه قرار ندادهاند.
ملابختیار هشدار داد که ادامه این بنبست به اعتماد مردم به نهادهای دموکراتیک آسیب میزند و نشاندهنده نیاز فوری به بازنگری سیاسی در داخل اقلیم است، پیش از آنکه دیر شود.
او به دشواری تشکیل دولت اقلیم کردستان پس از انتخابات عراق ابراز نگرانی کرد و گفت: اگر درباره فعالسازی پارلمان و تشکیل دولت توافقی حاصل نشود، بحران ادامه خواهد یافت.
ملا ابختیار در پایان همچنین تأکید کرد که بخش بزرگی از سرنوشت عراق پس از انتخابات، با تحولات منطقه از فلسطین و جنوب لبنان گرفته تا سوریه، یمن و آینده الحشد الشعبی گره خورده است.
