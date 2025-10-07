به گزارش کردپرس، روزنامه‌ی عراقی "العالم الجدید" در گزارشی با عنوان «انتخابات سرد و بی‌روح پارلمانی در اقلیم کردستان؛ علت چیست؟» نوشت:

فضای سیاسی اقلیم کردستان در آستانه‌ی برگزاری انتخابات پارلمانی عراق که قرار است در ۱۱ نوامبر برگزار شود، سرد و بی‌رونق دیده می‌شود. چند روز مانده به شروع تبلیغات، فضای متفاوتی نسبت به انتخابات گذشته مشاهده می‌شود که در آن تبلیغات پرهیاهو و پررنگ بود.

آرام مجید، پژوهشگر مسائل سیاسی به العالم الجدید گفته است که تا همین اواخر احزاب اصلی کُرد انتظار برگزاری انتخابات را نداشتند، زیرا از بروز تنش و درگیری در منطقه می‌ترسیدند، و به همین دلیل خود را برای تبلیغات آماده نکرده بودند.

وی همچنین دلیل دوم را سرکوب و تحت فشار قرار گرفتن احزاب اپوزیسیون به ویژه شاسوار عبدالواحد رئیس جنبش نسل نو، لاهور طالبانی رئیس جبهه خلق و سایر رهبران از سوی اتحادیه میهنی کردستان در سلیمانیه دانسته و معتقد است احزاب حاکم دیگر نگرانی‌ای بابت از دست دادن کرسی ندارند.

عامل سوم هم به حمایت گسترده‌ی دو حزب اصلی از نیروهای مسلح و امنیتی و کادرهای حزبی و دولتی مربوط می‌شود؛ این حمایت باعث شده است که آنها نیازی به تبلیغات گسترده نداشته باشند و با اطمینان از انتخابات وارد عرصه شوند.

ربین علی، پژوهشگر آکادمیک و سیاسی، می‌گوید: برای اولین بار در نزدیک به ۲۰ سال، تبلیغات انتخاباتی در اقلیم کردستان بی رونقی بی سابقه‌ای به خود دیده است.

وی اشاره کرده که حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، تبلیغات پررنگ و شعارهای رنگارنگی را آماده کرده بودند، مشابه آنچه در انتخابات گذشته‌ی پارلمان اقلیم کردستان رخ داده بود، اما چند روز قبل از شروع تبلیغات، فشارهای بین‌المللی به‌ویژه از سوی آمریکا باعث شد که دو حزب نشستی برگزار کرده و اختلافات بر سر تشکیل دولت حل شود، همین امر تبلیغات انتخاباتی را به طور کامل بی‌رونق و سرد کرد، به‌طوری که اکثر شهرها خالی از پوستر و تصویر و حتی تبلیغات رسانه‌ای شده‌اند.

العالم الجدید پیش‌تر هم از فشار آمریکا بر این دو حزب برای تشکیل سریع دولت و فعال کردن پارلمان خبر داده بود.