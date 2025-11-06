درخواست دادگاه تجدیدنظر اقلیم کردستان برای دریافت پرونده لاهور طالبانی و همراهانش

به گزارش کردپرس، «برهان رشید گوله»، رئیس تیم وکلای مدافع لاهور طالبانی، در صفحه شخصی خود اعلام کرده است که درخواست ابطال رأی و بازگشت پرونده لاهور طالبانی و همراهانش را به دادگاه تجدیدنظر ارائه داده‌اند و اکنون این پرونده بنا به درخواست آنان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است.

هیئت رئیسه دادگاه تجدیدنظر اقلیم کردستان ـ واقع در اربیل ـ نامه‌ای رسمی به دادگاه تحقیق امنیت اقلیم ارسال کرده و در آن آمده است: «تمامی اوراق تحقیق مرتبط با متهمان (لاهور شیخ جنگی، برایان ویلسن، دلشاد عبدالله حمه، شرام رفیق، پولاد جنگی بورهان و دیگر همراهانشان) را برای انجام اقدامات لازم برای ما ارسال کنید.»