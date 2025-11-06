۱۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۸

درخواست دادگاه تجدیدنظر اقلیم کردستان برای دریافت پرونده لاهور طالبانی و همراهانش

سرویس عراق و اقلیم کردستان- دادگاه تجدیدنظر اقلیم کردستان در اربیل با ارسال نامه‌ای رسمی، خواستار دریافت کامل اوراق و مدارک پرونده لاهور طالبانی و چند تن از همراهانش شد؛ اقدامی که پس از درخواست تجدید نظر تیم وکلای وی صورت گرفته است.

به گزارش کردپرس، «برهان رشید گوله»، رئیس تیم وکلای مدافع لاهور طالبانی، در صفحه شخصی خود اعلام کرده است که درخواست ابطال رأی و بازگشت پرونده لاهور طالبانی و همراهانش را به دادگاه تجدیدنظر ارائه داده‌اند و اکنون این پرونده بنا به درخواست آنان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است.

هیئت رئیسه دادگاه تجدیدنظر اقلیم کردستان ـ واقع در اربیل ـ نامه‌ای رسمی به دادگاه تحقیق امنیت اقلیم ارسال کرده و در آن آمده است: «تمامی اوراق تحقیق مرتبط با متهمان (لاهور شیخ جنگی، برایان ویلسن، دلشاد عبدالله حمه، شرام رفیق، پولاد جنگی بورهان و دیگر همراهانشان) را برای انجام اقدامات لازم برای ما ارسال کنید.»

