به گزارش کردپرس، برهان رشید گوله، رئیس تیم وکلای مدافع لاهور طالبانی و همراهانش، در بیانیه‌ای ابتدا به شیوه‌ی دیدارهای خود با موکلانش اشاره کرده و نوشته است: «هر بار که برای ملاقات با لاهور شیخ جنگی به زندان می‌رویم، شمار زیادی مأمور و افسر در محل حضور دارند و از ملاقات ما فیلم‌برداری می‌شود.»

برهان رشید گوله خانواده‌های بازداشت‌شدگان را نیز آگاه کرده و افزوده است: «این مسئله یک پرونده‌ی قانونی است. ما این موضوع را به دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در عراق و اربیل و همچنین به کنسولگری کشورهای غربی اطلاع خواهیم داد و هرگز در برابر آن سکوت نخواهیم کرد.»

او از خانواده‌های بازداشت‌شدگان و افراد ناپدیدشده در پرونده‌ی لاله‌زار خواسته است نام و نشانی بستگان خود را در اختیار تیم وکلا قرار دهند و تأکید کرده: «ما به آنان اطمینان می‌دهیم که در تلاش برای آزادی بازداشت‌شدگان به‌طور مستمر ادامه خواهیم داد.»