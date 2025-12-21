مسرور بارزانی در قاهره با عبدالفتاح السیسی دیدار کرد

به گزارش کردپرس، شامگاه جمعه ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵، دولت اقلیم کردستان اعلام کرد مسرور بارزانی در چارچوب یک سفر رسمی وارد قاهره شده و از سوی احمد فؤاد هنو، وزیر فرهنگ مصر، و شماری دیگر از مقام‌های این کشور مورد استقبال قرار گرفته است.

در ادامه این سفر، مسرور بارزانی با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه دولت، این سفر با هدف تقویت روابط دوجانبه میان اقلیم کردستان و مصر انجام شده است.

پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری مصر اعلام کرد که السیسی در قاهره از مسرور بارزانی استقبال کرده است. در این دیدار، ژنرال حسن رشاد مسئول دستگاه اطلاعات مصر، ریبر احمد وزیر داخله اقلیم کردستان و محسن کمال رئیس دستگاه اطلاعات اقلیم کردستان نیز حضور داشتند.

سخنگوی رسمی ریاست‌جمهوری مصر اعلام کرد که در جریان این دیدار، رئیس‌جمهور مصر بر حمایت کامل و مستمر کشورش از عراق، حفظ تمامیت ارضی آن و همکاری در مقابله با چالش‌هایی که منطقه با آن روبه‌روست، به‌ویژه تروریسم، تأکید کرده است.

بر اساس این بیانیه، عبدالفتاح السیسی سطح همکاری میان نهادهای امنیتی مصر و عراق را مورد ستایش قرار داد و تلاش‌های دولت عراق و دولت اقلیم کردستان را برای برقراری ثبات و آرامش در منطقه ارزشمند توصیف کرد.

از سوی دیگر، مسرور بارزانی ضمن قدردانی از نقش مصر و رئیس‌جمهور این کشور در حمایت از عراق و بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه، تأکید کرد که دولت اقلیم کردستان با نگاه مثبت به دنبال تقویت هرچه بیشتر همکاری‌ها با نهادها و دستگاه‌های مصری است.

سخنگوی رسمی ریاست‌جمهوری مصر، همچنین گفت که در این دیدار درباره همکاری‌های اقتصادی میان مصر و عراق با مشارکت اقلیم کردستان گفت‌وگو شده است. رئیس‌جمهور مصر بر تمایل قاهره برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها تأکید کرد و به توانمندی‌های قابل توجه شرکت‌های مصری، به‌ویژه در بخش‌های انرژی و زیرساخت‌ها، و تجربه گسترده آن‌ها در داخل و خارج از مصر اشاره کرد.

رئیس‌جمهور مصر از دولت اقلیم کردستان خواست از تخصص و توان شرکت‌های مصری برای اجرای پروژه‌ها با کیفیت بالا و هزینه رقابتی بهره بگیرد. در همین راستا، مسرور بارزانی نیز از نقش شرکت‌های مصری در عراق استقبال کرد و تأکید کرد که در جریان این سفر، به دنبال همکاری با نهادهای ذی‌ربط مصری برای یافتن راه‌های گسترش همکاری‌ها و بهره‌گیری از تجربه مصر در چند بخش اولویت‌دار برای دولت اقلیم کردستان است.

به گفته سخنگوی رسمی ریاست‌جمهوری مصر، در این دیدار همچنین تبادل نظر درباره شماری از مسائل مهم منطقه‌ای صورت گرفت. در این چارچوب، رئیس‌جمهور مصر دیدگاه‌های کشورش درباره راه‌های بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه را تشریح کرد و به دیدگاه‌ها و ارزیابی‌های نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق در این خصوص گوش داد.