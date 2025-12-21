دیدار طالبانی و السودانی در بغداد؛ تأکید بر پرداخت حقوق کارمندان اقلیم

به گزارش کردپرس، رئیس اتحادیه میهنی کردستان با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق دیدار کرد و بافل طالبانی اعلام کرد: «لازم است در ارسال حقوق حقوق‌بگیران تسریع شود».

در این دیدار بر هماهنگ‌سازی تلاش‌ها برای تشکیل دولتی قدرتمند تأکید شد؛ دولتی که رویکرد آن خدمت به مردم و تقویت پایه‌های دولت‌داری باشد.

همزمان، بافل جلال طالبانی از محمد شیاع السودانی خواست در ارسال حقوق شتاب به خرج داده شود و از حقوق حقوق‌بگیران اقلیم کردستان حفاظت شود.

در مقابل، نخست‌وزیر عراق پایبندی خود به توافق‌ها را بار دیگر تأیید کرد و گفت: «بر حفظ حقوق حقوق‌بگیران اقلیم کردستان تأکید می‌کنیم».

همچنین در این دیدار که نزار آمیدی، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی، و دکتر خالد شوانی، وزیر دادگستری عراق نیز حضور داشتند، بار دیگر بر هماهنگی تلاش‌ها برای تشکیل دولتی قدرتمند با محوریت خدمت‌رسانی به مردم و تقویت پایه‌های دولت‌داری تأکید شد.