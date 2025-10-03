اتحادیه میهنی کردستان بر شراکت واقعی در تشکیل کابینه تأکید کرد

به گزارش کردپرس، کاروان گزنەای، سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان روز (جمعه، ۳ اکتبر ۲۰۲۵) در حاشیه هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب در سلیمانیه در یک کنفرانس خبری درباره روند تشکیل کابینه جدید گفت:«آنچه مهم است این است که دولتی خدمتگزار، عادل و فراگیر تشکیل شود.»

وی افزود: «اتحادیه میهنی زمانی در دولت مشارکت خواهد کرد که شراکت واقعی وجود داشته باشد و دولتی عادل برای تمامی اقشار مردم کردستان تشکیل گردد.»

سخنگوی اتحادیه میهنی همچنین به دیدار اخیر حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی در پیرمام در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ اشاره کرد؛ نشستی که نزدیک به دو ساعت طول کشید و موضوع اصلی آن تشکیل دولت و فعال‌سازی پارلمان کردستان بود. دو حزب اما بیانیه رسمی در مورد این نشست منتشر نکردند.

کاروان گزنەای در ادامه به آغاز فرآیند برگزاری انتخابات پارلمان عراق پرداخت و گفت: «امیدواریم انتخابات در فضایی آرام و با احترام متقابل به اصول دموکراسی برگزار شود.»

او همچنین از نامزدها و طرفداران حزب خود خواست در جریان تبلیغات انتخاباتی به تمامی دستورالعمل‌های کمیسیون و تیم‌های نظارتی پایبند باشند و تأکید کرد: «ما از همه ابزارهای دمکراسی برای مشارکت در انتخابات پارلمان عراق استفاده خواهیم کرد.»

یادآوری می‌شود، کمیسیون عالی انتخابات عراق جمعه ۳ اکتبر آغاز روند انتخابات پارلمانی را اعلام کرد و مقرر شد انتخابات در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. پارلمان عراق از ۳۲۹ کرسی تشکیل می‌شود که ۳۲۰ کرسی آن عمومی و ۹ کرسی به اقلیت‌ها اختصاص دارد.