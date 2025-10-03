انتخابات پارلمان عراق؛ بیشترین نامزد از حزب دمکرات کردستان و کمترین از جماعت عدالت کردستان

برای انتخابات پارلمان عراق، حزب دمکرات کردستان بیشترین و جماعت عدالت کردستان کمترین نامزد را معرفی کردهاند. در برخی مناطق مورد مناقشه حزب دمکرات و اتحادیه میهنی لیست مستقل ندارند و نامزدهایشان در چارچوب لیستهای عربی شرکت میکنند.
حزب دمکرات: با ۱۷۵ نامزد پیشتاز است. بیشترین نامزدهایش در استان نینوا (۶۱ نفر) و کمترین در صلاحالدین و دیاله (هر کدام ۱ نفر) هستند. این حزب اکنون ۳۱ کرسی در پارلمان عراق دارد.
اتحادیه میهنی: با ۱۵۵ نامزد در جایگاه دوم است. بیشترین نامزدها در سلیمانیه (۳۶ نفر) و نینوا (۳۲ نفر). این حزب اکنون ۱۷ کرسی دارد.
جنبش نسل نو: سومین جریان کردستانی با ۴۳ نامزد، بیشترین در سلیمانیه (۱۲ نفر). در انتخابات پیشین ۹ کرسی کسب کرد.
جنبش موضع میهنی: برای اولین بار با ۳۲ نامزد شرکت میکند. بیشترین نامزدها در سلیمانیه (۱۶ نفر).
جبهه خلق: ۲۵ نامزد دارد، عمدتاً در سلیمانیه (۱۱ نفر).
حزب سوسیال دمکرات کردستان: با ۲۳ نامزد، در چند استان از جمله کرکوک و دیاله لیست ارائه کرده، اما در طول انتخابات گذشته هیچ کرسی به دست نیاورده است.
اتحاد اسلامی کردستان: با ۱۶ نامزد در سه استان اقلیم (بیشترین در سلیمانیه – ۸ نفر). این حزب اکنون ۴ کرسی دارد.
جماعت عدالت کردستان: کمترین نامزد را دارد، فقط ۱۴ نفر در استانهای اقلیم کردستان. این حزب در پارلمان فعلی تنها یک نماینده دارد.
نامزدهای مستقل: ۸ نفر در استانهای اقلیم و کرکوک، بیشترین در سلیمانیه (۴ نفر).
