سهم مناطق تحت کنترل حزب دمکرات از پروژه های شهرداری ها ۷۷ و اتحادیه میهنی ۲۳ درصد

به گزارش کردپرس، بر اساس دادههای «اداره رسانه و اطلاعرسانی» در چارچوب پروژههای شهرداری در کابینه نهم دولت اقلیم کردستان:
به نوشتە سایت تحلیلی خبری دراومیدیا، ۵ هزار و ۴۶۵ پروژه اجرا شده است با هزینهای بالغ بر ۵ هزا و ۳۲۰ میلیارد دینار.
از این میان ۴ هزار و ۲۰۴ پروژه (۷۶.۹٪) با هزینهای حدود ۳ هزار و ۵۳۵ میلیارد دینار (۶۷.۶٪) در منطقه زرد قرار دارند.
۱ هزار و ۲۴۵ پروژه (۲۲.۸٪) با هزینهای بالغ بر ۱ هزار و ۷۰۵ میلیارد دینار (۳۲٪) در منطقه سبز جای گرفتهاند.
۱۶ پروژه (۰.۳٪) با هزینهای حدود ۲۰ میلیارد دینار (۰.۴٪) خارج از تقسیمبندیهای مناطق زرد و سبز بودهاند.
۱. پروژههای شهرداری بر اساس بخشها در کابینه نهم
طبق دادههای «اداره رسانه و اطلاعرسانی»، پروژههای شهرداری در کابینه نهم به پنج بخش اصلی تقسیم شدهاند:
1. بخش شهرداری: ۲ هزار و ۳۰۲ پروژه با هزینه ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد دینار.
2. بخش آب و فاضلاب: ۲ هزار و ۹۵۶ پروژه با هزینه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد دینار.
3. بخش گردشگری: ۱۴۲ پروژه با هزینه ۴۹ میلیارد دینار.
4. بخش اماکن عمومی: ۱۵ پروژه با هزینه ۶۶۵ میلیون دینار.
5. خیابانها و پلهای داخل شهرها: ۲ هزار و ۱۶۸ پروژه با هزینه ۲ هزار میلیارد دینار.
۲. پروژههای شهرداری بر اساس استانها و ادارات مستقل (منطقه زرد و سبز)
از مجموع ۵ هزار و ۴۶۵ پروژه با هزینه ۵ هزار و ۳۲۰ میلیارد دینار:
1. ۴ هزار و ۲۰۴ پروژه (۷۶.۹٪) با هزینه ۳ هزار و ۵۳۵ میلیارد دینار (۶۷.۶٪) در منطقه زرد اجرا شدهاند که استانهای اربیل، دهوک و ادارات مستقل سوران و زاخو را شامل میشود.
2. ۱ هزار و ۲۴۵ پروژه (۲۲.۸٪) با هزینه ۱ هزار و ۷۰۵ میلیارد دینار (۳۲٪) در منطقه سبز اجرا شدهاند که استانهای سلیمانیه، حلبچه و ادارات مستقل گرمیان و راپرین را در بر میگیرد.
3. ۱۶ پروژه (۰.۳٪) با هزینه ۲۰ میلیارد دینار (۰.۴٪) خارج از محدوده زرد و سبز قرار داشتهاند.
