پیام لاهور طالبانی از زندان؛ اعضای جبهه خلق در مورد شرکت در انتخابات مختارند

به گزارش کردپرس، برهان رشه گوله، رئیس تیم وکلای مدافع لاهور طالبانی، در گفتوگو با رسانهی نزدیک به حزب دمکرات کردستان اعلام کرد که در زندان کانیگومه در سلیمانیه با لاهور طالبانی دیدار کرده و لاهور طالبانی، رئیس «جبهه خلق»، نزدیکان و مسئولان حزبش را در تصمیمگیری دربارهی مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق مختار گذاشته است، این انتخابات ۱۱ نوامبر سال جاری برگزار می شود.
به گفتهی رشهگوله، لاهور طالبانی از سلامت جسمی خوبی برخوردار است و اوقات خود را به مطالعه و خواندن کتاب میگذراند.
او همچنین دربارهی سرنوشت شماری از بازداشتشدگان این پرونده گفت: «در روزهای گذشته ۱۱ نفر از بازداشتشدگان آزاد شدهاند. این افراد شامل پیشخدمت، باغبان و راننده بودهاند که بیگناه بودند و هیچ اتهامی علیه آنان وجود نداشت.»
نظر شما