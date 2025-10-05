به گزارش کردپرس، علی حسین، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان و مسئول دفتر هماهنگی این حزب در سلیمانیه، حلبچه، گرمیان و راپرین اعلام کرد که کارزار انتخاباتی حزب دمکرات کردستان برای حوزه‌های مذکور به‌صورت رسمی آغاز شده است.

او در سخنانی به مناسبت آغاز این کارزار گفت: «هدف ما خدمت بیشتر به مردم سلیمانیه، گرمیان، حلبچه، راپرین و به‌طور کلی سراسر کردستان است.»

علی حسین تأکید کرد که حزب دمکرات قصد دارد فعالیت‌های انتخاباتی خود را در فضایی آرام، دموکراتیک و به دور از هرگونه تنش و تخریب انجام دهد. به گفته‌ی او، از نامزدهای حزب خواسته شده که به‌شیوه‌ای شایسته و منظم، کارزارهای خود را پیش ببرند، محیط شهرها و روستاها را پاکیزه نگه دارند و به قوانین و ارزش‌های اجتماعی احترام بگذارند.

وی افزود: «اطمینان داریم که آرای حزب دمکرات در این انتخابات افزایش خواهد یافت، زیرا هدف ما خدمت صادقانه‌تر و گسترده‌تر به مردم کردستان است.»

عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت سیاسی عراق گفت: «شراکت‌ها و همکاری‌های بنیان‌گذار عراق نوین دیگر پا برجای نیستند، اما حزب دمکرات همچنان بر اصول و ارزش‌های خود پایبند است و می‌خواهد با قدرت بیشتری برای اصلاح و خدمت به مردم کار کند.»