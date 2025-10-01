فشار آمریکا بر دو حزب کردی برای تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، رهبران حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) در دومین دیدار خود طی یک هفته اخیر، تلاشها برای احیای پارلمان اقلیم کردستان را از سر گرفتهاند. این نهاد از زمان انتخابات اکتبر ۲۰۲۴ تنها یک بار تشکیل جلسه داده است. بنبست میان دو حزب اصلی که هر یک بر بخشی از اقلیم کنترل دارند، مانع اصلی تشکیل کابینه جدید باقی مانده است. این تحرک تازه در حالی صورت میگیرد که واشنگتن تحت فشار شدید سیاسی خواستار احیای نهادهای اقلیم در شرایط بحران مشروعیت فزاینده است.
بیش از ۱۱ ماه از انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق گذشته اما پارلمان تنها در ژانویه برای ادای سوگند نمایندگان تشکیل جلسه داده است. پیشتر نیز این نهاد دو سال تعطیل بود و این امر فرسایش نهادهای سیاسی را تشدید کرده است. KDP با ۴۲ کرسی و PUK با ۲۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی، بارها مذاکره کردهاند اما بر سر تقسیم قدرت به توافق نرسیدهاند. خواسته اصلی اتحادیه میهنی، تقسیم متوازن قدرت بهویژه در حوزه امنیتی است. حزب دموکرات سالها کنترل وزارت داخله و شورای امنیت اقلیم را در اختیار داشته است.
این فشار آمریکا در ادامه نقشآفرینی پررنگتر واشنگتن در منطقه است؛ نقشی که پیشتر در بازگشایی صادرات نفت شمال عراق نمود یافت و اکنون بر فعالسازی پارلمان متمرکز شده است. قرار است پارلمان در اکتبر و پیش از سالگرد انتخابات، با انتخاب هیئت رئیسه موقت کار خود را از سر بگیرد. با این حال، مشخص نیست این روند به تشکیل کابینه منجر شود، چرا که اختلافات بنیادین – بهویژه بر سر وزارت داخله و شورای امنیت اقلیم – همچنان حلنشده باقی مانده است.
دیدارهای اخیر نشانهای از تغییر رویکرد رهبران کرد بهویژه مسعود بارزانی است که پس از سالها امتناع از مذاکره مستقیم با بافل طالبانی، رهبر حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در ژوئیه گذشته با او دیدار کرد. سه روز پیش نیز نشستی سطحبالا میان دو حزب برگزار شد و روز سه شنبه نیز هیئتهای گستردهتری شامل نچیروان و مسرور بارزانی از سوی KDP و قباد طالبانی از سوی PUK در اربیل دیدار کردند. گزارشها حاکی است که تنها توافق محدود برای فعالسازی پارلمان پیش از ۲۰ اکتبر حاصل شده است. طبق قانون، پس از انتخاب رئیس پارلمان، دو حزب ۶۰ روز فرصت خواهند داشت تا کابینه تشکیل دهند.
تحلیلگران معتقدند دو طرف مایلند تصمیمگیری نهایی را تا پس از انتخابات پارلمانی عراق در ۱۱ نوامبر به تعویق بیندازند تا بتوانند پستهای بغداد و اربیل را در قالب بستهای بزرگتر در مذاکرات بگنجانند. با این حال، با توجه به کندی روند تقسیم قدرت در عراق، این جدول زمانی بیش از حد خوشبینانه به نظر میرسد. از سوی دیگر، فعالشدن دوباره پارلمان میتواند چالشهای تازهای برای کابینه موقت مسرور بارزانی ایجاد کند، چرا که اتحادیه میهنی به همراه احزاب مخالف اکنون اکثریت نسبی کرسیها را در اختیار دارند و میتوانند از پارلمان بهعنوان تریبونی انتخاباتی در آستانه انتخابات عراق استفاده کنند.
نشنال کانتکست
