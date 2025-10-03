به گزارش کردپرس، نبرد عمر، رئیس دفتر انتخابات اقلیم کردستان در کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، در برنامه‌ای تلویزیونی از شبکه روداو اعلام کرد: «در جریان کارزار انتخاباتی، نامزدها تحت نظارت خواهند بود و در صورت هرگونه تخلف، با جریمه مالی، بازداشت یا حتی محرومیت از ادامه رقابت‌ها مواجه می‌شوند.»

به گفته او، شمار نامزدهای تأییدشده توسط کمیسیون در سراسر عراق نزدیک به ۷۸۰۰ نفر است. در اقلیم کردستان ۳۱۴ نامزد رقابت خواهند کرد که پنج نفر از آنان به صورت مستقل حضور دارند.

رئیس دفتر انتخابات اقلیم کردستان با اشاره به محدودیت‌های قانونی کارزار انتخاباتی گفت: «نامزدها حق ندارند در اماکن دولتی و مذهبی تبلیغات کنند و استفاده از خودروها و امکانات دولتی برای این منظور ممنوع است.»

وی تأکید کرد که چند کمیته ویژه روزانه بر فعالیت‌های خیابانی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نظارت می‌کنند و هرگونه تخلف گزارش و پیگیری می‌شود. همچنین مردم می‌توانند تخلفات انتخاباتی نامزدها را در دفاتر کمیسیون در اربیل، دهوک و سلیمانیه ثبت کنند.

نبرد عمر درباره مجازات تخلفات انتخاباتی افزود: «سه نوع مجازات وجود دارد: جریمه نقدی (نه کمتر از ۱۰۰ هزار دینار و نه بیشتر از ۱۰ میلیون دینار)، بازداشت، و در موارد جدی‌تر، کمیسیون اختیار دارد نامزد متخلف را از ادامه رقابت‌ها محروم کند.»

وی همچنین گفت که در اقلیم کردستان حدود سه میلیون و ۸۸۸ هزار رأی‌دهنده ثبت شده‌اند که از این میان، سه میلیون و ۶۹ هزار نفر کارت بایومتریک دریافت کرده‌اند و حدود ۱۰۰ هزار نفر نیز برای نخستین‌بار رأی خواهند داد.

کمیسیون عالی انتخابات عراق سوم اکتبر را آغاز رسمی کارزار انتخاباتی اعلام کرده و روز ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخابات پارلمان عراق برگزار خواهد شد. پارلمان عراق ۳۲۹ کرسی دارد که ۳۲۰ کرسی عمومی و ۹ کرسی سهمیه اقلیت‌ها است. رأی‌گیری ویژه نیز یک روز پیش از انتخابات برگزار می‌شود.