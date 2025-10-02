به گزارش کردپرس، هیوا گیلانی، عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان اعلام کرد که نشستهای میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی امیدبخش بوده و بهزودی جلسات پارلمان از سر گرفته میشود و دولت جدید تشکیل خواهد شد.
او تأکید کرد: «هر دو طرف گامهای مثبتی برداشتهاند و به تفاهم رسیدهاند و در آیندهای نزدیک مژدهای خوش به مردم کردستان خواهیم داد.»
گیلانی در گفتوگویی ویژه با رسانه خندان بیان کرد: اوضاع عراق و کردستان بهطور کلی پیچیده است، اما در هفتههای اخیر روند تازهای آغاز شده که به توافق میان اقلیم و بغداد درباره از سرگیری صادرات نفت و پرداخت حقوق منجر شده و این موضوع امیدبخش است.
دو نشست مهم میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی
او با اشاره به روابط اخیر دو حزب گفت: طی کمتر از یک هفته، دو نشست مهم میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی برگزار شده که گامی مثبت برای ازسرگیری جلسات پارلمان و تشکیل دولت جدید به شمار میرود.
مژدهای خوش به مردم اقلیم کردستان
گیلانی تأکید کرد که دیدارهای اخیر مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات و بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی بسیار مهم بوده و آنان امیدوارند به زودی خبرهای خوشی به مردم اقلیم کردستان داده شود.
اهمیت انتخابات پارلمانی عراق
او افزود: «هرچند جایگاه اقلیم هرچه قویتر باشد، تضمینکننده بیشتری برای حقوق مالی و قانونی کردستان در بغداد خواهد بود. حزب دمکرات با اهمیت ویژه به انتخابات پارلمان عراق مینگرد و همه آمادگیهای لازم را انجام دادهاست.»
نظر شما