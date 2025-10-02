مشاور بارزانی: اتحادیه میهنی عامل اصلی تأخیر در تشکیل دولت اقلیم کردستان است

به گزارش کردپرس، به نوشته الشرق الاوسط نزدیک به یک سال از برگزاری انتخابات پارلمان اقلیم کردستان میگذرد، اما احزاب تأثیرگذار هنوز موفق به تشکیل دولت جدید نشدهاند؛ موضوعی که نشانهای از عمق اختلافات سیاسی و آشفتگی مرتبط با نزدیکی انتخابات پارلمانی عراق است که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود.
با وجود گفتوگوهای فشرده میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان برای تشکیل کابینه، ناظران با دیده تردید به موفقیت این مذاکرات مینگرند و پیشبینی میکنند که تشکیل دولت جدید اقلیم همزمان با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق باشد. دلیل این برآورد آن است که دو حزب میتوانند پستهای حکومتی در اقلیم و بغداد را بر اساس نتایج پارلمانی، در چارچوب توافقی روشنتر میان خود تقسیم کنند.
منابع آگاه اعلام کردهاند که واشنگتن اخیراً فشار مستقیمی بر دو طرف وارد کرده تا روند تشکیل دولت اقلیم تسریع شود.
در پی توافق هفته گذشته درباره ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق بندر جیهان ترکیه، برخی ناظران انتظار داشتند که گفتوگوهای تشکیل دولت نیز شتاب بگیرد، اما منابع نزدیک به هر دو حزب تأکید کردهاند که تمرکز اصلی آنان در هفتههای آینده بر تبلیغات انتخابات سراسری عراق خواهد بود.
کیفاح محمود، مشاور رسانهای مسعود بارزانی، هرچند تأخیر در تشکیل دولت را شکست نمیداند، اما علت عمدهی این تأخیر را به اتحادیه میهنی نسبت میدهد. او تأکید کرد بخشی از عوامل دیگر نیز به شرایط سیاسی عراق و تصمیماتی بازمیگردد که به زیان اقلیم کردستان تمام شده است.
