به گزارش کردپرس، جبهۀ خلق در بیانیهای به مناسبت آغاز فرایند برگزاری انتخابات پارلمانی عراق اعلام کرد: «آشکار است که انتخابات پارلمانی عراق در فضایی از نگرانی سیاسی، جنگ و بیثباتی امنیتی در خاورمیانه آغاز میشود. عراق و اقلیم کردستان نتوانستهاند آرامش، امنیت و ثباتی همراه با اطمینان برای مردم و نیروهای سیاسی ایجاد کنند؛ و این نتیجهی فقدان وحدت در میان نیروهای مسلح و تبدیل نشدن آنها به یک نیروی ملی و ضامن اجرای حاکمیت قانون است.»
در ادامه بیانیه آمده است: «در اقلیم کردستان، همزمان با آغاز روند انتخابات، احزاب حاکم هرکدام چندین نوع نیروی مسلح در اختیار دارند که صرفاً برای تسویهحسابهای سیاسی بهکار گرفته میشوند. دادگاهها نیز یا کاملاً بیاثر و بیاختیار شدهاند یا به بخشی از ابزارهای احزاب حاکم بدل گشتهاند.»
این جریان سیاسی با تأکید بر اینکه در انتخابات پارلمان عراق شرکت خواهد کرد، افزود: «ما با لیست شماره (۲۶۱) در انتخابات پارلمان عراق که در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار میشود، مشارکت میکنیم، اما مشارکت ما در شرایطی است که برای ما، وضعیت موجود چیزی جز فضای نامطلوب تسویهحسابهای سیاسی نیست.»
جبهه خلق همچنین اضافه کرد: «در کنار مشارکت در انتخابات، با دقت تمامی تحرکات، طرحها و نقشههایی را زیر نظر خواهیم داشت که هدف آنها دستکاری نتایج و آرای مردم باشد، همانند انتخاباتهای گذشته که از پیش طراحی شده بودند. در هر شرایط نامطلوبی، موضع ما همان موضع یکپارچه و پیشین خواهد بود.»
بامداد روز ۲۲ آگوست ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی در سلیمانیه به هتل لالهزار یورش بردند و پس از سه ساعت درگیری شدید، لاهور طالبانی، رئیس جبهه خلق به همراه خواهر و برادرانش بازداشت شد.
