به گزارش کردپرس، علی نزار شطری، مدیرکل شرکت ملی بازاریابی نفت عراق (سومو) در گفت‌وگو با خبرگزاری عراق اعلام کرد: بغداد به هیچ عنوان بازپرداخت بدهی‌های شرکت‌های خارجی فعال در اقلیم کردستان را به عهده نگرفته است. او گفت: «توافق نفتی با این شرکت‌های بین‌المللی آسان نبود، اما ما متن توافق را کلمه به کلمه تنظیم کردیم.»

شطری تأکید کرد عراق به طور کامل به توافقات خود با اوپک و کشورهای صادرکننده نفت درباره میزان تولید پایبند است و در این چارچوب، تمام نفت تولیدی اقلیم در قالب صادرات یا مصرف داخلی از طریق سومو مدیریت می‌شود.

به گفته او، سهم تولید اقلیم در سهمیه اوپک عراق لحاظ شده و از این رو اختلاف‌ها کاهش یافته است؛ حدود ۵۰ هزار بشکه در روز به مصرف داخلی اختصاص داده می‌شود و میزان صادرات کنونی نزدیک به ۱۹۰ هزار بشکه در روز است.

مدیرکل سومو افزود: در صورت تداوم روند صادرات، امکان افزایش حجم وجود دارد، زیرا تولید شرکت‌های نفتی در اقلیم رو به رشد است. او تأکید کرد مذاکرات با این شرکت‌ها دقیق و فنی بوده و توافق به گونه‌ای تنظیم شده که هم حقوق شرکت‌های بین‌المللی و هم حقوق دولت فدرال و اقلیم کردستان تضمین شود.

شطری تصریح کرد: در توافق سه‌جانبه میان بغداد، اربیل و شرکت‌های بین‌المللی، به هیچ‌وجه موضوع پرداخت بدهی‌های این شرکت‌ها از سوی دولت فدرال جای داده نشده است. آنچه مبنا قرار گرفته، همان چیزی است که در قوانین بودجه سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ و اصلاحیە ۲۰۲۵ نیز درج شده است.