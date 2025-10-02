السودانی: پرداخت حقوق کارمندان اقلیم منوط به تحویل کامل درآمدهای نفتی و غیرنفتی است

به گزارش کردپرس، محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگویی با وب‌سایت بریتانیایی چتم هاوس اعلام کرد: «بر اساس توافق سه‌جانبه برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان، هر زمان که اقلیم همه درآمدهای نفتی و غیرنفتی خود را به دولت فدرال واگذار کند، بودجه و حقوق کارکنانش پرداخت خواهد شد.»

او تاکید کرد: «همگان بر سر توافق نفتی اجماع دارند؛ توافقی که زمینه تصویب قانون نفت و گاز و حل‌وفصل تمامی مشکلات موجود را فراهم می‌کند. هر زمان که دولت اقلیم به واگذاری کامل درآمدهای نفتی و غیرنفتی متعهد باشد، دولت عراق نیز تمامی حقوق مالی اقلیم را بر اساس قانون بودجه پرداخت خواهد کرد.»

سودانی تصریح کرد: «امکان ندارد یک استان ملزم به تحویل همه درآمدهای نفتی و غیرنفتی باشد، اما اقلیم کردستان از این قاعده مستثنی شود. این امر مغایر قانون اساسی و اصل برابری و عدالت میان مردم عراق است.»

او همچنین از توافق اخیر میان دولت فدرال، دولت اقلیم و شرکت‌های نفتی تمجید کرد و گفت: «این توافق، قانون اساسی، قانون بودجه و تصمیم دادگاه فدرال را اجرا می‌کند و در همان حال اقلیم نیز مطابق قانون بودجه، سهم مالی خود را دریافت خواهد کرد.»

نخست‌وزیر عراق این توافق را «گامی اساسی» برای تصویب قانون نفت و گاز دانست و افزود: «این قانون برای مشخص کردن نقش دولت فدرال، اقلیم کردستان و استان‌ها در چارچوب قانون اساسی جدید یک ضرورت است.»

او یادآور شد که حتی در دوره‌های پرتنش سیاسی نیز روابط بغداد و اربیل ادامه داشته و مشکلات بیشتر به اجرای مفاد قانون بودجه و احکام دادگاه فدرال مربوط بوده است، نه به تصمیمات سیاسی. سودانی تاکید کرد: «باید اختلافات را به‌عنوان یک مسأله حقوقی-فنی در نظر گرفت، نه به‌عنوان یک مسأله سیاسی.»

این سخنان سودانی پنج روز پس از آن بیان شد که صادرات نفت اقلیم کردستان از روز شنبه (۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵) بر اساس توافق سه‌جانبه بغداد، اربیل و شرکت‌های نفتی از سر گرفته شد.