بحران حقوق کارمندان اقلیم کردستان همچنان حل نشده است

به گزارش کردپرس، جمال کوچر، عضو کمیسیون دارایی در پارلمان عراق در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که مشکل پرداخت حقوق همچنان حل نشده است و اکنون موضوع درآمدهای غیرنفتی به ارزش ۱۲۰ میلیارد دینار به چالش اصلی تبدیل شده است. او هشدار داد که در صورت خودداری اربیل از واریز این مبلغ، بغداد ممکن است ارسال حقوق را متوقف کند.

او افزود بحث کاهش این مبلغ از ۱۲۰ میلیارد دینار به ۸۰ یا ۹۰ میلیارد نیز مطرح است که دو پیامد دارد: نخست آنکه بغداد خواستار نظارت دقیق‌تر بر درآمدهای اقلیم خواهد شد و این امر به ایجاد اختلافات تازه می‌انجامد؛ دوم اینکه در صورت تأخیر در توافق، پرداخت حقوق ماه‌های آینده نیز به تعویق خواهد افتاد.

به گفته جمال کوچر، دولت عراق نیز با مشکل کمبود درآمد مواجه است؛ بودجه سه‌ساله تصویب شده اما تنها در سال ۲۰۲۳ با کسری ۶۴ هزار میلیارد دیناری روبه‌رو شد که باعث توقف بیش از ۶ هزار پروژه شد و بغداد حتی نتوانست تعهدات خود را نسبت به پیمانکاران و استان‌ها عملی کند.

او تصریح کرد: «منطقی نیست دولتی بگوید ۱۲۰ میلیارد دینار ندارم که به بغداد بدهم تا حقوق ما را پرداخت کند. نه درآمدهای اقلیم آن‌قدر پایین است و نه این رقم در مقایسه با حجم کل بودجه عددی بزرگ است، به‌خصوص که بیش از یک‌میلیون و ۱۵۰ هزار نفر حقوق‌بگیر داریم.»

این عضو کمیسیون دارایی معتقد است توافق اخیر تحت فشارهای بین‌المللی حاصل شده و می‌گوید: «هر دو طرف به هم نیاز دارند؛ دولت آینده بغداد به حمایت کردها نیازمند است و حاضر است حقوق را ارسال کند به شرط پایبندی اقلیم. در مقابل، اقلیم هم نمی‌تواند به تنهایی حقوق ماهانه ۹۵۶ میلیارد دیناری را تأمین کند.»

در پایان، جمال کوچر گفت که در بغداد درباره سرنوشت پروژه «حساب من» از ما می‌پرسند چرا تاکنون این سیستم به سامانه فدرال متصل نشده؟ اگر این پروژه مانعی ندارد، چرا اجرا نمی‌کنید؟