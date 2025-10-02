مکانیزم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان هنوز مشخص نیست

به گزارش کردپرس، نرمیـن معـروف، عضو کمیسیون دارایی در مجلس نمایندگان عراق، اعلام کرد بر اساس توافق میان بغداد و اربیل، نباید هیچ حقوقی از حقوق‌بگیران اقلیم کردستان در سال جاری از دست برود، اما تاکنون مکانیزم هزینه‌کرد این حقوق‌ها تعیین نشده است.

او از طریق وب‌سایت رسمی اتحادیه میهنی کردستان تصریح کرد که طبق توافق میان دولت اقلیم و دولت فدرال، دولت عراق موظف است حقوق ماه‌های آگوست و سپتامبر و همچنین ماه‌های بعدی تا پایان سال را بدون هیچ کم‌وکاستی به اقلیم پرداخت کند.

به گفته‌ی وی، تا زمان تصویب لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ در پارلمان – که بی‌گمان به دوره آینده مجلس واگذار خواهد شد – دولت عراق باید متعهد به ارسال سهم مالی اقلیم باشد تا حقوق چند ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز بر اساس همین سازوکار موجود پرداخت شود.

نرمیـن معـروف در پایان یادآور شد که با وجود توافق روشن میان دو دولت، هنوز سازوکار مشخصی برای هزینه‌کرد حقوق‌های امسال تعیین نشده است.