تأکید بر انتخابات متمدنانه طی نشست احزاب کردستانی در کرکوک

به گزارش کردپرس، احزاب سیاسی کردستانی کرکوک صبح روز سهشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۸ مهر ۱۴۰۴)، برای بررسی وضعیت این شهر و انتخابات آتی پارلمان عراق، در مقر حزب شیوعی کردستان گرد هم آمدند و در پایان بر سر پنج مادهی کلیدی به توافق رسیدند.
این نشست که حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید، با صدور بیانیهای مشترک پایان یافت. در این بیانیه آمده است که محور گفتوگوها «وضعیت شهر کرکوک، فرآیند انتخابات آیندهی پارلمان عراق و چگونگی برگزاری تبلیغات انتخاباتی با بالاترین سطح مسئولیتپذیری» بوده است.
توافق پنجگانه
بر اساس این بیانیه، احزاب و جریانهای سیاسی کردستانی بر سر موارد زیر به توافق رسیدند:
۱. تبلیغات انتخاباتی باید به شکلی متمدنانه، سالم، آرام، با خویشتنداری و به دور از تحریک و تخریب یکدیگر برگزار شود.
۲. حفظ ثبات شهر و در نظر گرفتن امنیت جانی شهروندان در اولویت قرار گیرد.
۳. بر تعمیق روحیهی برادری و همزیستی مسالمتآمیز میان تمامی اقلیتها و ساکنان شهر تأکید شد.
۴. از تمامی رأیدهندگان خواسته شد تا خود را برای مشارکت در انتخابات آینده آماده کنند.
۵. از ادارهی محلی کرکوک خواسته شد تا خدمات بیشتری به شهروندان ارائه دهد، چرا که مردم این شهر شایستهی خدمترسانی بیشتری هستند.
تأکید بر بازگشت غیربومیها
پس از پایان نشست، محمد کمال، مسئول شاخهی سوم حزب دمکرات کردستان در کرکوک، در مصاحبهای مطبوعاتی بیان کرد: «شماری از افراد به اینجا آمدهاند که حق سکونت در کرکوک را ندارند؛ آنها در گذشته یا از دست تروریسم یا به دلیل منازعات سیاسی و فرقهای فرار کرده و در اینجا ساکن شدهاند.»
وی افزود: «ما مشکلی با مردم اصیل کرکوک و شهرستانها و نواحی آن نداریم، اما از دولت محلی و دولت فدرال عراق میخواهیم که برای بازگرداندن این افراد به مناطق اصلی خودشان هماهنگی کنند، زیرا آنها در کرکوک ثبت احوال ندارند و حضورشان در اینجا به ضرر خودشان نیز هست.»
