به گزارش کردپرس، خالد شوانی، عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی و وزیر دادگستری عراق گفت: «نباید سلیمانیه محل برگزاری نشست بعثیها باشد یا از آنها پشتیبانی و حمایت کند. این مسئله میتواند پیامدهای امنیتی به دنبال داشته باشد. نشست بعثیها بدون اطلاع و آگاهی مقامات برگزار شده است. ما با دولت فدرال هماهنگ بودیم و تلاش کردیم مانع آن شویم، اما به دلیل برخی تأخیرها، عملیات دستگیری این افراد موفق نشد.»
این اظهارات پس از آن بیان شد که در ماه ژوئن گذشته گزارشهایی از برگزاری نشست بعثیها در سلیمانیه منتشر شد.
وزیر دادگستری عراق همچنین درخصوص تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان گفت: «اتحادیه میهنی کردستان حاضر نیست تجربههای گذشته را دوباره تکرار کند.»
خالد شوانی در گفتوگویی با شبکه «العهد» تأکید کرد: «اتحادیه میهنی کردستان خواهان شراکت واقعی در دولت اقلیم است و نمیخواهد تجربههای گذشته تکرار شود.»
او افزود: «اگر وزارت داخله اقلیم و مشاوریت امنیت اقلیم را به ما ندهند، پس شراکت چگونه خواهد بود؟ همچنین اتحادیه میهنی با تعیین خطوط قرمز برای تشکیل دولت مخالف است.»
شوانی در ادامه به دیدار اخیر میان بافل طالبانی و مسعود بارزانی اشاره کرد و گفت که موضوع اصلی آن، تشکیل دولت جدید بوده است.
وزیر دادگستری عراق هشدار داد: «اگر خطوط قرمز ادامه پیدا کند، دولت اقلیم تشکیل نخواهد شد.» او همچنین گفت: «کاهش تعداد معاونان در اقلیم مسئله مهمی نیست.»
این اظهارات در حالی بیان میشود که نزدیک به یک سال از برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در ۲۰ اکتبر سال گذشته میگذرد، اما تاکنون دولت جدید تشکیل نشده است.
