حزب دمکرات و اتحادیه میهنی نزدیک به تفاهم نهایی درباره کابینه و پارلمان

به گزارش کردپرس، قرار است حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در سطحی عالی دیدار کنند. محور اصلی این نشست تشکیل کابینهی دهم دولت اقلیم کردستان خواهد بود. یکی از اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی میگوید: "در روزهای آینده خبرهای خوشی خواهیم داشت."
به نوشته سایت خبری روداو، روز سهشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، یک منبع در کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان اعلام کرد که امروز حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در سطحی عالی دیدار خواهند کرد و دربارهی تشکیل کابینهی دهم دولتت گفتوگو میکنند.
در این نشست مسعود بارزانی، بافل طالبانی و معاونان آنها حضور خواهند داشت.
درباز کسرت رسول، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان گفت: "در روزهای آینده خبرهای خوشی [درباره دیدار حزب دمکرات و اتحادیه میهنی] خواهیم داشت."
او افزود: "تفاهم خوبی وجود دارد و امیدواریم در آیندهای بسیار نزدیک دربارهی نقاط باقیمانده نیز به توافق برسیم."
دربارهی ازسرگیری فعالیت پارلمان نیز بیان داشت: "نمیدانم پارلمان در همین ماه تشکیل جلسه خواهد داد یا نه، اما امیدواریم به زودی از سر گرفته شود."
همچنین دکتر مجید محمد امین، عضو رهبری اتحادیه میهنی گفت: "ارادهای جدی برای توافق وجود دارد، در یکی دو روز آینده خبرهای بسیار خوب و مثبت منتشر خواهد شد."
او افزود: "پیش از برگزاری انتخابات، پارلمان فعال خواهد شد و ما بسیار به یکدیگر نزدیک هستیم، هیچ مانعی وجود ندارد و هر دو طرف باید شراکت واقعی در اداره داشته باشند. امروز یا فردا خبر خوبی دربارهی دولت و پارلمان خواهید شنید."
